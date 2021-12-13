Time dergisi, Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu Elon Musk’ı yılın kişisi seçti

Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu ve tepe yöneticisi Elon Musk, ABD’deki ünlü Time dergisi tarafından yılın kişisi seçildi.

Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu ve tepe yöneticisi Elon Musk, ABD’deki ünlü Time dergisi tarafından yılın kişisi seçildi.

Forbes’e göre 265,4 milyar dolar ile dünyanın en zengin insanı olarak bilinen 50 yaşındaki Musk, bu yılki listede ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in önünde yer aldı.

Güney Afrika kökenli, daha sonra Kanada ve ABD vatandaşlığına da geçen Musk, maceracı sıra dışı kişiliğiyle tanınıyor.

Time Dergisi Genel Yayın Müdürü Edward Felsenthal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yılın kişisi bir etki göstergesi ve çok az kişi dünya dışında ve dünya üzerinde yaşam ve potansiyel olarak Elon Musk'tan daha fazla etkiye sahip. Varoluşsal bir krize çözümler üretmek, teknoloji devleri çağının olasılıklarını ve tehlikelerini somutlaştırmak, toplumun en cüretkar ve yıkıcı dönüşümlerini yönlendirdiği için Elon Musk, 2021 bizim için yılın kişisi" diyerek derginin ünlü milyarderi neden seçtiğini özetledi.

Musk tarafından kurulan Tesla’nın, son olarak araç kiralama firması Hertz’in, elektrikli araç filosu için 100 bin adet sipariş vermesiyle şirketin piyasa değeri 1 trilyon doları geçmişti.

Elon Musk şirketleri bırakıyor mu?

Elon Musk, geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "işimi bırakıp tam zamanlı kitleleri etkileyen birisi olrak geçirmeyi düşünüyorum" demişti.

Elon Musk, Tesla ve SpaceX'in kurucusu ve CEO'su olmanın dışında aynı zamanda Neuralink ve altyapı firması The Boring şirketine de liderlik ediyor.

Musk, ocak ayında yaptığı bir konferans görüşmesinde de "birkaç yıl daha" Tesla CEO'su olarak çalışmayı öngördüğünü söylemişti.

Musk konuşmasında "Haftanın yedi günü uyandığım andan itibaren uyuyana kadar gece gündüz çalışmak yerine elimde biraz daha boş zaman olması güzel olurdu." demişti.