  • BIST 2.101,51
  • Altın 786.15818
  • Dolar 13.794
  • Euro 15.5839
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

Time dergisi, Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu Elon Musk’ı yılın kişisi seçti

»
Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu ve tepe yöneticisi Elon Musk, ABD’deki ünlü Time dergisi tarafından yılın kişisi seçildi.
Time dergisi, Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu Elon Musk’ı yılın kişisi seçti

Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu ve tepe yöneticisi Elon Musk, ABD’deki ünlü Time dergisi tarafından yılın kişisi seçildi.

Forbes’e göre 265,4 milyar dolar ile dünyanın en zengin insanı olarak bilinen 50 yaşındaki Musk, bu yılki listede ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in önünde yer aldı.

Güney Afrika kökenli, daha sonra Kanada ve ABD vatandaşlığına da geçen Musk, maceracı sıra dışı kişiliğiyle tanınıyor.

Time Dergisi Genel Yayın Müdürü Edward Felsenthal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yılın kişisi bir etki göstergesi ve çok az kişi dünya dışında ve dünya üzerinde yaşam ve potansiyel olarak Elon Musk'tan daha fazla etkiye sahip. Varoluşsal bir krize çözümler üretmek, teknoloji devleri çağının olasılıklarını ve tehlikelerini somutlaştırmak, toplumun en cüretkar ve yıkıcı dönüşümlerini yönlendirdiği için Elon Musk, 2021 bizim için yılın kişisi" diyerek derginin ünlü milyarderi neden seçtiğini özetledi.

Musk tarafından kurulan Tesla’nın, son olarak araç kiralama firması Hertz’in, elektrikli araç filosu için 100 bin adet sipariş vermesiyle şirketin piyasa değeri 1 trilyon doları geçmişti.

Elon Musk şirketleri bırakıyor mu?

Elon Musk, geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "işimi bırakıp tam zamanlı kitleleri etkileyen birisi olrak geçirmeyi düşünüyorum" demişti.

Elon Musk, Tesla ve SpaceX'in kurucusu ve CEO'su olmanın dışında aynı zamanda Neuralink ve altyapı firması The Boring şirketine de liderlik ediyor.

Musk, ocak ayında yaptığı bir konferans görüşmesinde de "birkaç yıl daha" Tesla CEO'su olarak çalışmayı öngördüğünü söylemişti.

Musk konuşmasında "Haftanın yedi günü uyandığım andan itibaren uyuyana kadar gece gündüz çalışmak yerine elimde biraz daha boş zaman olması güzel olurdu." demişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrikli Araçlar Hakkında En Çok Merak Edilenler11 Aralık 2021 Cumartesi 22:53
  • Yılın En İyi Video Oyunları Açıklandı11 Aralık 2021 Cumartesi 21:13
  • Tüm Siteler Tehlike Altında: Son On Yılın En Kritik Güvenlik Açığı11 Aralık 2021 Cumartesi 19:49
  • Musk, ‘influencer’ olmayı düşünüyormuş11 Aralık 2021 Cumartesi 12:22
  • Samsung, cep telefonunda isim değişikliğine gidiyor11 Aralık 2021 Cumartesi 10:21
  • Metaverse Evreninde Düğün Yaptılar10 Aralık 2021 Cuma 23:24
  • Whatsapp’tan Kripto Para Adımı10 Aralık 2021 Cuma 22:51
  • Tesla’ya Bir Dava Daha Açıldı10 Aralık 2021 Cuma 22:06
  • Apple Watch Sahipleri Dava Açtı: Ekran Patladı Damarımı Kesti10 Aralık 2021 Cuma 20:56
  • Bilim İnsanlarından Sıra Dışı Maske: Covid-19 Virüsü Olunca Parlıyor10 Aralık 2021 Cuma 19:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti