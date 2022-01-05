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Time Dergisinden 2022’de Türkiye Yorumu

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ABD'nin önde gelen dergilerinden Time, 2022'de dikkatle takip edilmesi gereken 10 konu ve bölge hakkında kapsamlı bir makale/analiz yayınladı. Türkiye de bu 10 madde arasında yer aldı.
Time Dergisinden 2022’de Türkiye Yorumu

ABD merkezli dergi Time, “2022’nin ilk 10 küresel riski” başlıklı bir haber/analiz yayınladı. Derginin kıdemli köşe yazarlarından olan ve aynı zamanda Columbia Üniversitesi’de ders veren Ian Bremmer imzalı makalede birçok farklı konu masaya yatırıldı.

ABD’de bu yıl yapılacak ara seçimlerden, Çin’in uyguladığı “sıfır Covid-19” uygulamasına kadar birçok konunun mercek altına alındığı analizde Türkiye için de ayrı bir paragraf açıldı. Türkiye’yi 10 küresel riskten 10’uncu sırasına alan Bremmer, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında da yorum yaptı.

Time dergisi, 2022’de takip edilmesi gereken bölgeler ve ilişkiler ile ilgili kapsamlı bir haber hazırladı.

Makalede, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimleri öncesinde düşen anket oranını tersine çevirmeye çalışırken Türkiye ekonomisini ve uluslararası konumunu daha düşük seviyeye indirebilir. İşsizlik ve enflasyon yüksek, TL zayıf ve kırılgan fakat Erdoğan geleneksel ekonomi yönetimini reddediyor” denildi.

Öte yandan Bremmer, “Erdoğan’ın dış politikası bu yıl seçmenin dikkatini ekonomik krizden uzak tutmak için daha saldırgan olacak. Şu an çok olası değil ama 2022’de erken seçimlere gidilirse bütün bu riskler artabilir” yorumunu yaptı.

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