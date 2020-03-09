Times: Erdoğan daha fazla para istiyor

İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Brüksel'e yapacağı geziyi ve Avrupa Birliği yetkilileriyle mülteci krizinin çözümü için yapacağı görüşmeleri değerlendirdi.

Times, Erdoğan'ın, göçmenlerin ve mültecilerin Yunanistan sınırına akın etmelerini durdurmak için AB'den yüz milyonlarca Avro talep etmesinin beklendiğini yazdı.

BBC Türkçe'nin aktardığı haber gazetenin Berlin muhabiri Oliver Moody ile Atina muhabiri Anthee Carassava'nın imzalarını taşıyor. Haberin başlığı, "Erdoğan göçmen akınını durdurmak için AB'den daha fazla para istiyor".

Erdoğan, Avrupa taleplerini yerine getirmezse yüz binlerce kişiye 'kapıları açma' tehdidinde bulundu. AB'nin 2016'da varılan anlaşmanın koşullarını yerine getirmediğini söylüyor. Bu anlaşma, Türkiye'nin 6 milyar euro yardım karşılığında sınırlarını daha sıkı kontrol etmesini öngörüyordu.

Anlaşmayla Türklere, Türkiye hükümeti bir dizi koşulu (terörle mücadele yasalarında reform ve biyometrik pasaport uygulamasına geçilmesi gibi) yerine getirirse, Avrupa'da vize serbestisi vaat edilmişti. Bu vaat yerine getirilmedi.

AB, Türkiye'yi göçmenleri ve mültecileri müzakerelerde baskı aracı olarak kullanıp krize neden olmakla suçluyor. Dün Avusturya gazetesi Der Standard'a konuşan Avrupa Komisyonu'nun bütçeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, Erdoğan'ın Yunanistan sınırındaki çatışmaları, Türk Lirası'nın istikrarsız konumu ile yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'nın kaybı gibi ülkesindeki sorunlarını unutturmak için kullandığını söyledi.

'ANLAŞMA MÜMKÜN'

Erdoğan ile AB yetkilileri arasında yine de bir anlaşmanın mümkün olduğunu belirten Times, "Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Türkiye'nin Suriye'nin İdlib kenti çevresinde insani bir 'güvenli bölge' oluşturulmasına desteğe hazır olduklarının sinyalini verdi. Johannes Hahn, AB'nin 500 milyon Euro ek yardımda bulunabileceğini ima etti. Ancak Hahn, Erdoğan'ın kendileriyle uzlaşmaması halinde, bu paranın Türkiye yerine Lübnan ya da Ürdün'e de verilebileceğini söyledi. "