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Times: Erdoğan, Putin’e sevgisi yüzünden NATO’ya ihanet ediyor

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Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini engellemeyi sürdürmesi uluslararası basının da gündeminde.
Times: Erdoğan, Putin’e sevgisi yüzünden NATO’ya ihanet ediyor

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itirazları uluslararası basında da tartışma yaratmaya devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO'ya katılmak için resmi başvuruda bulunmuş, ancak Türkiye, teröre destek vermekle suçladığı iki ülkenin adaylıklarına itiraz etmişti. Daha sonra Türkiye, Finlandiya ve İsveç ile 28 Haziran’da NATO’nun Madrid Zirvesi’nde Üçlü Muhtıra imzalayarak iki ülkenin adaylığına yeşil ışık yakmıştı.

Buna karşın 28 NATO üyesi iki ülkenin üyeliğini onaylarken Türkiye, Macaristan'la beraber henüz onay sürecini başlatmadı. Finlandiya heyeti dün Ankara'da Türk yetkililerle görüşme yaparken İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da önümüzdeki günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelecek.

‘ERDOĞAN, SEÇİMİ KAZANMAK İÇİN RUSYA’DAN YARDIM İSTİYOR’

İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Times'ın dış politika yazarı Roger Boyes, son köşe yazısında Türkiye'nin tutumuna değinerek “Erdoğan, Putin'e olan sevgisi nedeniyle NATO'ya ihanet ediyor” ifadelerini kullandı. Ukrayna ordusunun Batılı ülkelerin desteği ve silah yardımıyla Rusya'yı küçük düşürecek güce eriştiği yorumunda bulunan Boyes, bu koşullarda NATO'nun genişleyerek ve bir arada durarak Rusya lideri Vladimir Putin'i zayıflatabileceğini ama buna Türkiye'nin engel olduğunu belirtti.

Tüm NATO ülkeleri Finlandiya ve İsveç'in ittifaka üyeliğini hızla onayladığını ama Türkiye'de sürecin başlamadığını kaydeden Times yazarı, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'e “pervasız bir şekilde övgüler yağdırdığını”, bu yolla Batı'nın savunma gücüne zarar verdiğini yazdı.

Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara da destek vermediğini hatırlatan yazar, Erdoğan'ın bu durumdan çıkar sağlamaya çalıştığı iddiasında bulundu. Erdoğan'ın ne zaman ABD'yi kızdırmak istese Rusya'dan hava savunma sistemi aldığını da kaydeden Boyes, “Sonuçta Erdoğan'ın yardımlarıyla Putin asla yalnız kalmayacak” ifadelerini kullandı.

Yazıda, Erdoğan'ın Türkiye’de artan enflasyon ve ekonomik kriz ortamında hazirandaki seçimleri kazanmak için Rusya'nın yardımını istediği yorumuna da yer verildi. Putin'in de Türkiye'yi Batı ittifakı için sürekli değişen ve güvenilmez bir müttefik haline getirmeye çalıştığı, Erdoğan iktidarda kaldığı sürece de bunu başaracağı belirtildi.

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