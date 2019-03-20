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Times: Erdoğan'ın korkunç bir terör eylemini sömürmesi kaygı verici

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Times'ın başyazısında, "Bir terör saldırısı üzerinden prim yapmak için seçim platformlarını kullanıyor" denildi
Times: Erdoğan'ın korkunç bir terör eylemini sömürmesi kaygı verici

İngiltere'de yayımlanan Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinglerinde Yeni Zelanda saldırısının görüntülerini dev ekranda göstermesi ve Çanakkale Savaşı'nın yıl dönümü nedeniyle yaptığı konuşmadaki ifadelerinden dolayı eleştiren bir başyazı kaleme aldı.

Gazete, siyasetçilerin seçim döneminde "tribünlere oynamalarının" normal olduğunu ancak "güçlü bir NATO müttefikinin liderinin dostane bir Batılı ülkede meydana gelen terör saldırısı üzerinden prim yapmak için seçim platformlarını kullanması ve bu ülkenin vatandaşlarına yönelik şiddet içeren sözler sarf etmesinin" daha önce görülmemiş bir durum olduğunu yazdı:

"Erdoğan'ın giderek artan otoriterliğine rağmen, muhalefet partileri Türkiye'nin bazı önemli şehirleri ve stratejik bölgelerindeki kontrolü üzerinde ciddi bir tehdit yaratıyor. Erdoğan'ın bu duruma verdiği yanıt ise hayali tehditler karşısında milliyetçiliği kışkırtmak oluyor.

"Erdoğan Pazartesi günü bu tutumunu bir adım daha ileri götürerek Çanakkale Savaşı'nın yıldönümünde Yeni Zelandalılara seslenerek 'Dedeleriniz geldiler, burada olduğumuzu gördüler, kimi ayakta kimi tabutta geri döndüler. Aynı niyetle gelecekseniz sizi de bekleriz. Sizleri de dedeleriniz gibi uğurlayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın' dedi."

"Erdoğan'ın içerideki durum ne kadar zora girerse Batı'yı o kadar şeytanlaştırdığı açıkça görülüyor"

"Burada üç temel konu öne çıkıyor. Birincisi bu sözlerin 50 vatandaşını kaybetmiş olan ve onların yasını tutan Yeni Zelandalılar açısından ne denli yaralayıcı olduğu. İkincisi ve daha ciddisi, bu sözlerin Yeni Zelandalılara ve diğer Batılı ülke vatandaşlarına yönelik şiddeti körüklemesi riski.

"Üçüncü ve en çok kaygı uyandıran konu ise Batı'nın Türkiye'yi sabote etme konusunda oynadığı söylenen sözde rol. Artık, Erdoğan'ın içerideki durumu ne kadar zora girerse Batı'yı o kadar şeytanlaştırdığı çok açıkça görülüyor.

"Bu ciddi bir durum. Türkiye, NATO'nun önde gelen üyelerinden birisi. Yıllarca İslam ve Doğu ile Hristiyanlık ve Batı arasında güvenilir bir köprü görevi gördü.

"Şimdi ise Rusya ile yakınlaşıyor ve Moskova'dan füze sistemi satın alıyor. Her ne kadar hâlâ bizim müttefikimiz olduğu varsayılsa da mevcut lideri yönetiminde giderek uzaklaşıyor.

"Aslında Türk cumhurbaşkanı, Batı karşıtı duyguları kışkırtarak ve mağduriyet edebiyatını güçlendirmek için korkunç bir terör eylemini sömürerek yeni risklerin ve gerilimlerin kaynağı olma riski yaratıyor."

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