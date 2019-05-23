  • BIST 84.141
  • Altın 251,788
  • Dolar 6,1334
  • Euro 6,8288
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Times: İngiltere Başbakanı Theresa May yarın istifa etmeye hazırlanıyor

» »
İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması sürecinde (Brexit) yeni bir anlaşmayı parlamentoda oylamaya sunmaya çalışan Başbakan Theresa May üzerindeki istifa baskılarının arttığı ifade ediliyor.
Times: İngiltere Başbakanı Theresa May yarın istifa etmeye hazırlanıyor

 İngiltere basınında May'in yeni Brexit planını parlamentoya sunamadan istifasını açıklamak zorunda kalabileceğini yazıyor.

Times gazetesi Başbakan May'in, kabinesinin yeni Brexit anlaşmasına karşı çıkması sebebiyle yarın istifa etmeye hazırlandığını öne sürdü.

Son olarak hükümetin Avam Kamarası'nın gündemini belirlemeden sorumlu bakanı Andrea Leadsom istifasını açıklamıştı.

Twitter hesabından yazılı bir açıklama yayımlayan Leadsom, istifa gerekçelerini dört madde halinde sıraladı. May'in Avrupa Birliği (AB) ile yaptığı ve parlamentoya sunmaya hazırlandığı anlaşmayla 'tamamen bağımsız bir Birleşik Krallık' olamayacaklarını savunan Leadsom, ikinci bir Brexit referandumunun da 'tehlikeli bir şekilde bölücü' olacağı yorumunu yaptı.

'Bugün yeni istifalar olabilir'

BBC'ye bilgi veren kaynaklar, bugün de istifa haberlerinin gelebileceğini ifade ediyor.

BBC Today radyo programı, bakan düzeyinde istifaların gelebileceği yönünde bilgi alındığını aktardı.

"May için yolun sonu"

Guardian gazetesine konuşan bir başbakanlık sözcüsü Leadsom'un istifasını "Hayal kırıklığına uğradık. Başbakan halkın seçimi doğrultusunda Brexit'i gerçekleştirmeye odaklanmış durumda" yorumunu yaptı. Bu istifayla birlikte Theresa May döneminde görevi bırakan bakan sayısı 36'ya yükseldi. Bu istifalardan 21'i Brexit yüzünden gerçekleşti.

BBC'ye konuşan bazı bakanlar da Başbakan May'in görevden istifa etmesi gerektiğini savunurken, adını vermeyen bir bakan May için 'yolun sonu' yorumunu yaptı.

May, daha önce parlamentoda üç kez reddedilen AB'den Çıkış Anlaşması Tasarısı'nda değişiklikler yaparak yeniden milletvekillerinin onayına sunacağını açıklamıştı. Başbakan, bu oylamada da teklif reddedilirse 'yeni bir referandum düzenlenebilmesi için de oylama yapılacağını' ifade etti.

May'in anlaşmada yaptığı değişiklikler, işçi hakları, çevre koruma politikaları, İrlanda için tartışmalı 'backstop' uygulaması ve gümrüklerde Brexit'e kuşkuyla bakanlara 'tavizler' içeriyor.

Ancak May yeni planı ve referandum konusunda, kendi kabinesi ve parlamentodaki Muhafazakar Parti grubunun tamamının desteğini alabilmiş değil.

Kabine içinde 'anlaşmada yeni düzenlemelere', parlamentoda ise ikinci referanduma karşı çıkan bakan ve milletvekilleri var.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Londra’da öldükten 130 yıl sonra ‘fil adamın’ mezarı bulundu07 Mayıs 2019 Salı 11:56
  • İngiliz kraliyetine bebek geldi: Tahtın yedinci varisi06 Mayıs 2019 Pazartesi 19:17
  • İngiltere'nin ilk kadın savunma bakanı, en önemli siyasi çıkışlarından birini Türkiye karşıtlığıyla yapmıştı03 Mayıs 2019 Cuma 20:34
  • İngiliz Muhafazakar Partisine yerel seçimde BREXİT şoku03 Mayıs 2019 Cuma 19:54
  • Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye milkshakeli protesto03 Mayıs 2019 Cuma 12:45
  • İngiltere Savunma Bakanı Williamson 'bilgi sızdırma soruşturması' sonrası görevden alındı01 Mayıs 2019 Çarşamba 22:02
  • Julian Assange: WikiLeaks'in kurucusu Londra'da 50 hafta hapis cezasına çarptırıldı01 Mayıs 2019 Çarşamba 15:26
  • Londra'da kayıp Kıbrıslı Türk kadın olayında cinayet şüphesi30 Nisan 2019 Salı 12:56
  • İngilizlerin 'Her mahallede' yalnız gençleri30 Nisan 2019 Salı 11:13
  • İngiltere FA Kupası finalinde şampanyalı kutlama kaldırılıyor, gerekçe dini hassasiyet25 Nisan 2019 Perşembe 12:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti