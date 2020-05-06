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Times: İngiltere'de kısıtlamaları yumuşatmak için üç aşamalı plan yapıldı

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Times: İngiltere'de kısıtlamaları yumuşatmak için üç aşamalı plan yapıldı
Times: İngiltere'de kısıtlamaları yumuşatmak için üç aşamalı plan yapıldı

Times gazetesi, hükümetin koronavirüs salgını nedeniyle yürürlüğü sokulan kısıtlamaları esnetmek için üç aşamalı bir plan yaptığını yazdı.

Hükümetin yürürlükteki önlemleri yarın gözden geçirmesi bekleniyor, ancak Başbakan Boris Johnson ikinci bir dalganın tetiklenmesinden kaygılı olduğunu açıkça söylemişti.

Times'ın haberine göre ilk aşamada küçük dükkanlar ve açık havadaki iş yerleri açılacak, ikinci aşamadaysa büyük alışveriş merkezleri çalışmaya başlayacak ve daha çok sayıda insanın işlerine gitmesi teşvik edilecek.

Publar, oteller ve spor merkezleri ise son aşamada açılması planlanan işletmeler olacak.

Değerlendirilen önlemler arasında, iş yerlerinde daha az ekipman paylaşımı ve toplu taşımanın üzerindeki yükü dağıtmak için mesai saatlerinde oynamalar da bulunuyor.

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