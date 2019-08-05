Times: Katar'ın kontrolündeki İngiliz bankası İslamcılarla bağlantılı kurumlara mali hizmet veriyor

Suçlamaları reddeden Al Rayan yetkilileri ise tamamen İngiliz yasalarına uygun bir şekilde hareket ettiklerini söylüyor.

Times, kıdemli araştırmacı gazeteci muhabir Andrew Norfolk'un özel haberine bugün ilk sayfasında yer verdi.

Habere göre Katar'ın sahibi olduğu Al Rayan'ın bazı müşterilerinin Batılı bankalardaki hesapları dondurulmuş durumda. Bu müşteriler arasında ABD'de "terörizm" gerekçesiyle yasaklanmış bir dernek, radikal vaizleri destekleyen gruplar ve yönetiminde uzun süredir bir Hamas lideri bulunan bir cami de var.

Bankanın Nisan ayına kadar üst düzey yöneticisi olan Sultan Choudhury de 2016'ya kadar, konuşmacıları arasında çocuk evlilikleri ve "kadın sünnetini" savunan, zina ve dinden çıkmanın cezasının ölüm olması gerektiğini söyleyen kişilerin bulunduğu bir uluslararası dini kuruluşun İngiltere ayağının yöneticisiydi.

Times'a göre bankanın finansman sağladığı Interpal adlı Filistin merkezli yardım kuruluşu ise 2015 yılında İngiliz hükümeti tarafından Müslüman Kardeşler ve Hamas'ın kontrolünde bir yapı olarak tanımlanmıştı. ABD Hazinesi Interpal'ı "terör örgütü" yaptırımları kapsamına almıştı.

İngiltere'nin en eski ve en büyük İslami bankası olan Al Rayan 85 binden fazla müşteriye şeriat hükümleriyle uyumlu bir şekilde hizmet veriyor. Bankanın yöneticilerinden Adel Mustafawi ise aynı zamanda Fransız futbol kulübü Paris Saint Germain'in başkan yardımcısı. Bankada hesabı bulunanlar arasında Müslüman Kardeşler ile yakın olan örgütler de var.

İngiltere'nin Orta Doğu'daki çeşitli ülkelerde büyükelçiliğini yapmış olan Sir John Jenkins, Pazar günü Katar'ı "sistematik bir şekilde İslamcı hedefleri desteklemekle" suçladı.

2022'de Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar, Fransa'da PSG kulübünü satın almıştı. Ülke aynı İngiltere'de ise Harrods ve Shard gibi ünlü yapıların sahibi.

Al Rayan'da hesabı bulunan Nectar Trust, Suudi Arabistan'da Müslüman Kardeşler ile ilişkili "terörizm" gerekçesiyle yasaklanmış durumda. 2014'ten bu yana Katar'dan 37 milyon sterlinden fazla destek alan Nectar Trust'ın Al Rayan hesabını kullanarak Müslüman Kardeşler'in İngiltere ve Fransa'daki milyonlarca sterlinlik projelerini fonladığı belirtiliyor.

Nectar Trust ise fonladıkları tüm kurumları incelediklerini ve hiçbirinin İslamcılarla ilişkili olmadığını savunuyor.

Gazeteye konuşan akademisyenler ve diplomatlar Suudi Arabistan'ın Vahabi ideolojisini diğer ülkelerde yaymasına benzer bir şekilde Katar'ın da çeşitli ülkelerde siyasal İslam'ı yaymayı hedeflediğini söylüyor.

King's College Üniversitesi'nden David Roberts Katar'ın "ılımlı İslamcıları" destekleyerek insanların daha radikal İslamcıları desteklemesinin önüne geçebileceğini düşündüğünü söyledi.

Al Rayan bankasını inceleyen Henry Jackson Topluluğu Radikalleşme ve Terörizm Merkezi'nde araştırmacı olarak çalışan, Londra Üniversitesi'nden akademisyen Paul Stott ise Katar'ın "kendi İslam yorumunu İngiltere'ye ve Batı'ya yerleştirmek istediğini" aktardı.

Times: İçişleri Bakanı Priti Patel konuyu inceleyip Katarlı yetkililerden hesap sorsun

Konuyu başyazısında da yorumlayan Times, İngiltere'nin yeni içişleri bakanı Priti Patel'e konuyu incelemesi ve Katarlı yetkililerden hesap sorması çağrısında bulundu.

Times "Katar ikili bir diplomatik strateji uyguluyor. Bir yandan petrol servetiyle Batı'da yatırımlar yaparken diğer yandan uluslararası radikal hareketleri destekleyerek ideolojik hedeflerine ulaşmaya çalışıyor. Bu kabul edilemez. Katar Batı ile ittifak halinde mi yoksa mücadele halinde mi olacağına karar vermeli ve yanlış seçimde bulunursa izole edilmeli" ifadelerini kullandı.