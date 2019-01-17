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Times: Menbic saldırısı ABD'nin neden Suriye'den çekildiğini gösteriyor

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İngiliz Times gazetesi, Menbic'te düzenlenen ve aralarında 4 ABD askerinin de bulunduğu 18 kişinin öldüğü intihar saldırısını ele aldığı analizde "Saldırı ABD'nin neden çekildiğini gösteriyor" yorumunu yaptı.
Times: Menbic saldırısı ABD'nin neden Suriye'den çekildiğini gösteriyor

Gazetenin Orta Doğu Muhabiri Richard Spencer'ın kaleme aldığı analizde, "Başkan Trump'ın deliliğinde bir prensip olup olmadığı tartışma konusu ve bu intihar saldırısı bunu hatırlatıyor. Trump, ABD askerlerinin başkalarının savaşlarında öldürülmelerini istemiyor" ifadeleri yer aldı.

ABD'nin 2003'de Irak'ı işgal etmesinin ardından, kendini iki cephede, hem El Kaide'ye hem de İran destekli Şii militanlarla savaşırken bulduğunu söyleyen Spencer, bu iki ideolojinin Amerika'nın Orta Doğu'da demokratik bir müttefik yaratma ideolojisini bombalarla yok ettiğini ve bombaların sonunda ABD'yi Irak'tan çıkmak zorunda bıraktığını söylüyor.

Spencer, "Aynı ıstırap kokteyli kolayca ABD'yi Suriye'de de bekliyor olabilir" diyor ve şöyle devam ediyor;

"IŞİD'in gücü belki de 2 bin militana kadar indi ama bir gerilla savaşına binlercesinin daha katılabileceğinden kimsenin şüphesi yok. Dünkü saldırının yaşandığı Menbic'in karışık bir Arap ve Kürt nüfusu var. Sadakatleri de farklı yerlere. Bir yanda YPG ve rakip Kürt grupları, Arap tarafında da Kürtler ele geçirmeden önce birbiri ardına kentte denetimi alan Özgür Suriye Ordusu ve IŞİD. Suriye'nin bu denize kıyısı olmayan üçgeni ABD'nin gelecekte bölgedeki arzuları ve nüfuzu üzerinde bir sınav."

Richard Spencer, "Türkiye, Trump'ın asker çekmesini bir açık çek olarak görüyor" yorumunu yapıyor ve ekliyor:

"Rusya, Ankara'nın istediğini yapmasına müsaade etmeye isteksiz gibi görünüyor."

Suriye haritası

"Moskova'nın Esad rejimiyle özerklik karşılığında Kürtlerin korunmasına yönelik bir anlaşma yapması durumunda Trump zafer ilan edebilir" diyen Spencer yazıya şu satırlarla son veriyor:

"Bu, bir kez ABD'nin başka ülkelere 'ağır işleri' yaptırdığı bir örnek vaka olarak görülebilir. Ancak Washington'da birçok kişi, Rusya ve İran'ın Suriye'nin kaderine Esad lehine karar vermesinden rahatsız olacaktır. ABD'nin 2011'de Irak'ı terk etmesinin ardından ülkede isyan büyüdü ve 3 yıl sonra Amerikalılar geri döndüler. ABD'nin Orta Doğu'daki müdahalelerinin şablonu bu. Trump'ın yöntemi bunun tekrarlanmayacağını gerçekten garanti edebilir mi?"

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