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Times: Wilders partisinin kan kaybını durdurmak için Erdoğan'ı 'diktatörlükle' suçladı

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Times: Wilders partisinin kan kaybını durdurmak için Erdoğan'ı 'diktatörlükle' suçladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "diktatörlükle" suçladığını ve Türk bakanlara referandum kampanyası yasağı istediğini yazdı.

Times'ın dünya haberleri sayfasındaki haber gazetenin Hollanda'nın Breda kentindeki muhabiri Bruno Waterfield'in imzasını taşıyor.

Bruno Waterfield'e göre, PVV'nin "sarı saçlarını oksijenli su ile açan" lideri Wilders, Müslüman karşıtlığını yeniden canlandırmak için Türkiye'yle kavgayı seçti.

Geert Wilders dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Cumartesi günü Hollanda'nın Rotterdam kentinde referandum kampanyası yapma kararını protesto etmişti.

Wilders, yaptığı kısa açıklamada da, "Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu ile diktatör Erdoğan'ın yetkileri daha da artacak. Biz Türk dikta rejiminin Hollanda'da propaganda yapmasını istemiyoruz" demişti.

 

Times muhabirinin sorusuna yanıt yok

Times gazetesindeki haberde, Wilders'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirileri ile temel seçmenlerini canlandırmayı amaçladığı belirtiliyor.

Haberde vurgulanan bir diğer nokta da Hollanda'da Çarşamba günü yapılacak genel seçim öncesi yapılan son kamuoyu araştırmasının, PVV'yi, Başbakan Mark Rutte'nin lideri olduğu liberal D66 partisinin 3 puan gerisinde ikinci sırada göstermesi. Oysa PVV, Hollanda'da uzun süre en popüler parti konumundaydı.

Times muhabiri Bruno Waterfield, Wilders'in Türk Büyükelçiliği önündeki eylemine partisinden fazla katılım olmadığını, her bir partiliye karşın üç gazeteci ya da polis olduğunu yazmış.

Waterfield, Wilders'e, "Camilerin ve Kuran'ın yasaklanması çağrısı yaparken Sayın Erdoğan'ı nasıl 'diktatör' olarak nitelendiriyorsunuz?" diye sorduğunu, aldığı yanıtın "Burada bunu konuşmak için bulunmuyorum" olduğunu da eklemiş.

Times'a konuşan Eindhovenlı PVV aktivisti Ronny Bons ise Wilders'in kamuoyu araştırmalarının gösterdiğinden fazla oy alacağı görüşünde. Bons'a göre Hollandalılar kamuoyu önünde Wilders'e desteklerini açıklamak istemiyor:

"İnsanlar korkuyor. Wilders ise onların düşündükleri ama söylemeye cesaret edemedikleri şeyleri söylüyor."

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