Times: Wilders partisinin kan kaybını durdurmak için Erdoğan'ı 'diktatörlükle' suçladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "diktatörlükle" suçladığını ve Türk bakanlara referandum kampanyası yasağı istediğini yazdı.
Times'ın dünya haberleri sayfasındaki haber gazetenin Hollanda'nın Breda kentindeki muhabiri Bruno Waterfield'in imzasını taşıyor.
Bruno Waterfield'e göre, PVV'nin "sarı saçlarını oksijenli su ile açan" lideri Wilders, Müslüman karşıtlığını yeniden canlandırmak için Türkiye'yle kavgayı seçti.
Geert Wilders dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Cumartesi günü Hollanda'nın Rotterdam kentinde referandum kampanyası yapma kararını protesto etmişti.
Wilders, yaptığı kısa açıklamada da, "Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu ile diktatör Erdoğan'ın yetkileri daha da artacak. Biz Türk dikta rejiminin Hollanda'da propaganda yapmasını istemiyoruz" demişti.
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