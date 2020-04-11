Times'a konuşan İngiliz bilim insanı: Aşı Eylül'de hazır olabilir

İngiliz Times gazetesine konuşan Oxford Üniversitesi Aşı Bilimi Profesörü Sarah Gilbert, koronavirüs aşısının Eylül ayında hazır olabileceğini söyledi.
Profesör Sarah Gilbert, kendisi liderliğindeki ekibin aşıyı Eylül ayında geliştireceğinden "yüzde 80 oranında emin olduğunu" belirtti.
Times, Sarah Gilbert'ın açıklamalarını bugün manşetinden duyurdu.
Gazete Gilbert'in, dünyanın önde gelen aşı bilimi profesörleri arasında olduğunu vurguladı.
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