  • BIST 96.485
  • Altın 262,496
  • Dolar 5,7868
  • Euro 6,5832
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Timsahların atalarından bazıları otobur çıktı

» »
Timsahların atalarından bazılarının otobur olduğu ortaya çıkarıldı.
Timsahların atalarından bazıları otobur çıktı

ScienceDaily'nin haberine göre, Utah Üniversitesinden bilim adamlarının, 16 nesli tükenmiş türün 146 diş fosili üzerinde yaptığı inceleme, modern timsahların uzak akrabalarının en az 3 farklı dönemde otobur olduğunu gösterdi. 

Doktora öğrencisi paleontolog Keegan Melstrom ve danışmanı öğretim üyesi Randall Irmis, çalışmaları sırasında geçmişte yaşayan timsah benzeri sürüngenlerin diş yapısını bugünkü timsahlarla karşılaştırdı. 

Etoburların diş yapısının son derece basit, sadece ot yiyenlerin ise karmaşık olduğuna dikkati çeken Melstrom, "Çalışmamız, otoburluğun göstergesi kabul edilen karmaşık biçimdeki dişlerin, en az 3 dönemde timsahların uzak akrabalarında var olduğunu gösteriyor." dedi.

Bilim adamları, ot yiyen bu türlerin, triasik dönemde toplu yok oluştan hemen sonra ortaya çıktığı, tebeşir döneminin sonuna kadar yaşamayı sürdürdüğü ve mezozoik çağda en az 3 kez görüldüğü sonucuna vardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tüfekle vurulmuş ve bıçaklanmış caretta carettalar bulundu20 Haziran 2019 Perşembe 10:34
  • Araştırma: Köpeklerin 'üzgün' bakışlarına yol açan yüz kasları insanların ilgisini çekmek için evrimleşti18 Haziran 2019 Salı 13:12
  • Grondland'da her yıl kar üstünde kızak çeken köpekler bu yıl sularla mücadele ediyor18 Haziran 2019 Salı 13:03
  • Bugün 17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü17 Haziran 2019 Pazartesi 12:37
  • Balıklar artık çiftlikte yetişiyor13 Haziran 2019 Perşembe 10:29
  • Denizler ve okyanuslarda en çok plastik kirliliği yaratan şirketler hangileri?11 Haziran 2019 Salı 10:59
  • Caretta caretta'ya taşla vurup üzerine binen 4 kişi gözaltına alındı05 Haziran 2019 Çarşamba 20:11
  • Olimpos'ta 10 yıl sonra ilk caretta caretta yuvası görüldü05 Haziran 2019 Çarşamba 09:27
  • Kuşlar düşkünü çıktı: Kuşlar lüks mekanlarda yaşamayı tercih ediyor01 Haziran 2019 Cumartesi 20:00
  • Kapımızdaki tehlike: Akkuyu’da doğaya karışacak radyasyon az gösterilmiş28 Mayıs 2019 Salı 12:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti