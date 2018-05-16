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Timuçin Pirgalıoğlu: “Lefke'ye gerçek hizmet geliyor”

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UBP Lefke Belediye Başkan Adayı Avukat Timuçin Pirgalıoğlu, seçim ziyaretlerini yoğunlaştırdı.
Timuçin Pirgalıoğlu: “Lefke'ye gerçek hizmet geliyor”

Timuçin Pirgalıoğlu, Belediye Meclis Üyesi adayları ile birlikte hız kesmeden yapmakta olduğu bölge ziyaretleri vasıtasıyla halk ile bir araya geldi.

Pirgalıoğlu, Lefke ve bölgesinde vatandaşların sorunlarını dinledi, tespit ettiği eksiklikleri gündemine aldı.

Gittiği her yerde yoğun ilgi ile karşılanan Pirgalıoğlu, ziyaretleri sırasında, yeni nesil, çağdaş ve modern bir belediyecilik anlayışı için çalışacaklarına vurgu yaptı.

Pirgalıoğlu, Lefke İlçesinin tüm sakinlerinin artık asla yalnız bırakılmayacağı, hemşehrilik bilinci ile Lefke ve tüm yerleşim birimlerinde gece gündüz demeden, hem sosyal belediyecilik anlayışını hakim kılmak hem de refah seviyesini artıracak etkenleri hayata geçirmek için vargücü ile çalışacağı sözünü verdi.

Pirgalıoğlu; “25 Haziran'dan itibaren gerçek hizmet geliyor” dedi.

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