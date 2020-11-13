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Timur Selçuk'un vasiyetini eşi açıkladı

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Yorumcu, piyanist, besteci ve orkestra şefi Timur Selçuk, 74 yaşında yaşamını yitirmişti. Eşi Handan Selçuk, Timur Selçuk’un vasiyetini açıkladı. 
Timur Selçuk'un vasiyetini eşi açıkladı

Yorumcu, piyanist, besteci ve orkestra şefi Timur Selçuk, 74 yaşında yaşamını yitirmişti. Eşi Handan Selçuk, Timur Selçuk’un vasiyetini açıkladı. 

Timur Selçuk’un dualarının kabul olduğunu belirten Handan Selçuk, “Eşim, öldükten sonra anma gecesi düzenlemeyin diye vasiyette bulundu. Biz de bu isteğine ailesi olarak saygı duyuyoruz. Onun için anma gecesi düzenlemeyeceğiz" dedi.

Handan Selçuk, “Evde uyurken, acı çekmeden ölmeyi isterdi. Allah duasını kabul etti. Yatağında uyurken öldü. Onun yokluğuna alışamıyorum” dedi.

"Onun en büyük mirası Çağdaş Müzik Merkezi. Burayı yaşatmak için elimizden geleni sevenleriyle yapacağız. En son bir gece önce konuştuğumda keyfi çok yerindeydi. Çok ani kaybettik onu. Beni arayan, başsağlığı dileyen herkese çok teşekkür ederim. "

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