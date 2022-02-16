Tinder avcıları, Amerikalılara 1 milyar dolardan fazla kaybettirdi

Son zamanların popüler yapımlarından biri haline gelen Tinder Avcısı, romantik dolandırılma hikâyesini gözler önüne sererken gerçek olaylardan yola çıkıyor. Üstelik FBI’ın yaptığı son açıklamalara bakılacak olursa mağdurlar, birkaç kişiyle de sınırlı değil.

FBI’a göre, Amerikalılar yalnızca 2021’de Netflix belgeseli Tinder Avcısı’nda olduğu gibi romantik dolandırıcılık nedeniyle 1 milyar dolardan fazla kaybetti. FBI İnternet Suçları Şikayet Merkezi (IC3) geçen hafta yaptığı basın açıklamasında, dolandırılan kurbanların çoğunluğunun 40 yaşından büyük ve dul, boşanmış, yaşlı veya engelli kadınlar olduğunu söyledi.

Dolandırıcılar, kurbanlarını cezbetmek için genellikle şiir, çiçek ve diğer hediyeleri kullanırken, onlara ağır yaşam koşulları, trajediler, ölüm ve yaralanmalarla ilgili hikâyeler anlatarak çekici hale geliyor.

KURBANLARI HAKKINDA GÜNLÜK BİLE TUTUYORLAR

Romantik dolandırıcılıkta son zamanlardaki en dikkate değer örneği, milyarder bir elmas satıcısının oğlu gibi davranan ve yaklaşık 10 milyon dolar kazanan İsrail doğumlu Simon Leviev yani; Tinder Avcısı…

Netflix’in son günlerdeki popüler yapımı Tinder Avcısı…

FBI da Tinder Avcısı gibi dolandırıcılara karşı uyarılarda bulunuyor: “Suçlular, tekrar tekrar ve başarılı bir şekilde kullanılan iyi prova edilmiş senaryolara güvenerek becerilerini geliştirmek için saatler harcıyor ve bazen onları nasıl manipüle edip sömüreceklerini daha iyi anlamak için kurbanları hakkında günlükler tutuyor.”

UTANDIĞI İÇİN ŞİKÂYET EDEMEYENLER DE VAR

2020’de, IC3’e romantizm dolandırıcılığı olarak kategorize edilen yaklaşık 24 bin şikayet olurken bu sayı geçen yıla göre de artmış. 2020’de tahmini kayıplar toplamda yaklaşık 605 milyon dolardı; ancak birçok kurban, utanmış veya aşağılanmış hissettiği için kendisinden yararlanıldığını bildirmiyor. Gerçek rakamın daha yüksek olduğu düşünülüyor.

“Mağdurlar için bu tür bir dolandırıcılığı bildirmek utanç verici gelebilir, ancak bunu yapmak FBI ve kolluk kuvvetlerinin bu çevrimiçi sahtekarları tutuklayabilmesi için önemli”

FBI’ın özel ajanlarından Luis Quesada, “Çoğu zaman bu dolandırıcılar kurbanları maddi ve manevi olarak perişan ediyor. Birçok kurban mali kaybını telafi bile edemiyor. Mağdurlar için bu tür bir dolandırıcılığı bildirmek utanç verici gelebilir, ancak bunu yapmak FBI ve kolluk kuvvetlerinin bu çevrimiçi sahtekarları tutuklayabilmesi için önemli” dedi.

Siber koruma ajansı Malwarebytes tarafından geçen yıl yayınlanan bir araştırma, daha az dijital okuryazarlığa sahip kişilerin bu tür dolandırıcılıklara daha yatkın olduğunu gösterdi.