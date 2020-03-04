Tinder koronavirüse karşı uyarı yayınlamaya başladı

Arkadaşlık platformu olan Tinder, insanların koronavirüsten korunma yollarını hatırlatan bir uyarı yayınlamaya başladı.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs şu ana kadar 60 ülkeye yayılmış durumda. Çoğunluğu Çin anakarasında olmak üzere 90.000 insan virüsten etkilendi.

İnsanlar artık koronavirüs tehlikesine karşı birçok ülkede önlemler almaya başladılar. Uzmanlar da koronavirüsün bulaşmasını önlemek için insanların yapması gereken şeyler konusunda uyarılarda bulunuyorlar.

Koronavirüsün yayılmasına karşı önlem hatırlatması yapan bir uygulama da Tinder oldu. Tinder kullanıcıları şu anda, farklı eşleşmeler yapmak için ekranı kaydırırken koronavirüs ile ilgili hatırlatma kartları ile karşılaşıyorlar.

Tinder’ın yayınladığı corona virüsü hatırlatması “Sizin iyiliğiniz bizim bir numaralı önceliğimizdir” başlığını taşıyor. Potansiyel eşleşmelerin görüldüğü ekranda çıkan hatırlatmada corona virüsünden korunmak için yapılması gerekenler sıralanmış durumda.

Yayınlanan hatırlatmada insanları sıklıkla ellerini yıkamaları, yanlarında dezenfektan gezdirmeleri, yüzlerine dokunmaktan kaçınmaları ve halka açık sosyal alanlarda insanlara çok yaklaşmamaları uyarıları bulunuyor.