  • BIST 1.418
  • Altın 460,241
  • Dolar 7,6365
  • Euro 9,3143
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKAPilli:Son 24 saatte 14'ü yerel 21 vaka!

Tiner dökülerek yakılan köpek yaşama tutundu: 'İnsanlardan çok korkuyor'

»
Ankara'da tiner dökülerek yakılan ve bıçakla karnı kesilmiş halde bulunan sokak köpeği 'Liya', yaklaşık 10 ay süren tedavi ve bakım sürecinin ardından sağlığına kavuşarak yeniden yürümeye başladı.
Tiner dökülerek yakılan köpek yaşama tutundu: 'İnsanlardan çok korkuyor'

Ankara'da hayvansever Volkan Koç, kendisine gelen ihbarla Dikmen semtinde tiner dökülerek yakılan ve bıçakla karnı kesilen sokak köpeğini buldu. Koç, kendi imkanları ile 12 yaşındaki köpeği tedavi amacıyla hayvan hastanesine götürdü.

Burada yaklaşık 3.5 ay tedavi gören sokak köpeği yaşama tutundu. Volkan Koç ve eşi Canan Kapan Koç ile 'Liya' adını verdikleri köpeği daha sonra evlerinde götürerek, kendi imkanları ile bakmaya başladı. Liya, 7 aylık bakım ile tamamen sağlığına kavuştu. Mucize bir şekilde yürümeye başlayan 'Liya', şimdi barınakta diğer köpekler ile birlikte yaşıyor.

'Bir insan bunu yapamaz, bu kadar cani olamaz'

Hayvansever Volkan Koç, 'Liya'nın çok özel bir köpek olduğunu söyleyerek, "Çünkü onun hikayesi gerçekten çok acıklı. Bulduğumuzda maalesef üzerine tiner dökülüp yakılmış, ölmediği için de karın bölgesi bıçakla açılmış şekildeydi. Çok üzülmüştük onu aldığımızda. 12 yaşında bir çocuğumuz. Kurtuluşu gerçekten mucize, aylarca tedavi gördü. Tedavi sonu maalesef ayağa kalkamadı. Uzun bir süre felç kaldı. Ona evimde eşim ile birlikte baktık, ayağa kaldırdık. 'Liya' gerçekten bir mucize. Şu an bizimle birlikte yaşıyor. Kurtardık Allah'ın izniyle ve şu an çok mutlu. Yaşadığı acıları hatırladıkça insan olarak ben üzülüyorum. Bir insan bunu yapamaz, bu kadar cani olamaz" dedi.

'İnsan gördüğü zaman kaçacak yer arıyor'

Liya'nın yaşadığı olaydan sonra insanlara yaklaşmadığını söyleyen Koç, "Biz dahil hiçbir insana yaklaşmıyor. İnsan gördüğü zaman kaçacak yer arıyor. En tenha yer nereyse oraya sinmeye çalışıyor. İnsanlardan çok korkuyor. Bence de çok haklı. Hayvan hakları yasasının bir an önce çıkması gerekiyor. Hiçbir canlı mal değildir. Doğada bizim kadar yaşam hakları var. En ağır cezanın bir insana verildiği gibi hayvanlara şiddet uygulayanların, hayvanlara kötü muamele yapanların da çekmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bursa’da sahte içkiden ölenlerin sayısı altıya çıktı23 Aralık 2020 Çarşamba 13:57
  • Karamollaoğlu: İktidar ya Doğu Türkistan'ı seçecek ya da Doğu Perinçek'i23 Aralık 2020 Çarşamba 13:20
  • Diyanet: 'Koronavirüs ilahi bir ikaz! Ateistler pandemi sürecini fırsata çevirmeye çalışıyor'23 Aralık 2020 Çarşamba 13:11
  • Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: Gel sen uyuşturucu örgütü ve organ mafyası kur, hiç olmazsa devlet senden bir şeyler elde etsin. Başka bir işe yaramıyorsun23 Aralık 2020 Çarşamba 13:09
  • Erdoğan'dan AİHM'in Demirtaş kararı hakkında açıklama23 Aralık 2020 Çarşamba 13:05
  • İstanbul Havalimanı’nda Maradona tabloları içinde 2,6 kilogram kokain bulundu23 Aralık 2020 Çarşamba 12:58
  • Can Dündar'a 27 yıl 6 ay hapis23 Aralık 2020 Çarşamba 12:54
  • Apple 2024'te otomobil üretecek22 Aralık 2020 Salı 23:42
  • 4 evlilikten 5 çocuğu olan kadın çocuğunun arkadaşıyla kaçtı22 Aralık 2020 Salı 23:30
  • Gülben Ergen Koronavirüs'e yakalandı22 Aralık 2020 Salı 23:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti