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SON DAKİKADeprem bölgesinde meydana gelen yeryüzü olayları incelendi

TİP Başkanı Erkan Baş: "Asrın felaketi Erdoğan'dır, saray rejimidir"

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TİP Genel Başkanı Baş, iki haftadır deprem bölgelerinde çadır talebinin karşılanmadığını belirterek, “Bu memlekette enkaz altından kurtarıldıktan sonra yaşama tekrar tutunmaya çalışan yurttaşlara verecek çadırımız yok, ama Erdoğan’ın sarayları var' dedi.
TİP Başkanı Erkan Baş: "Asrın felaketi Erdoğan'dır, saray rejimidir"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek başta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İki haftadır bölgedeki çadır talebinin karşılanmadığını belirten Baş, Saray üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.

ANKA’nın haberine göre Baş’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* Bilim insanlarının uyarılarını dinlememeyi alışkanlık haline getiren bu iktidar, iki haftadır yapılan tüm uyarılara rağmen bölgede yeni depremler, artçı sarsıntılar olabileceği bilgilendirmelerine rağmen bunlara da kulaklarını tıkadı. Üstelik yetmezmiş gibi hasarlı binalara da az hasarlı, hasarsız raporlar verdi. Yine can kayıplarına neden oldu.

'İTİBARINIZ BATSIN'

* İki haftadır çadır, çadır diye bağırıyor insanlar ve dün bunun sonuçlarını bir kez daha acı biçimde yaşadık. Bu memlekette enkaz altından kurtarıldıktan sonra yaşama tekrar tutunmaya çalışan yurttaşlara verecek çadırımız yok, ama Tayyip Erdoğan’ın sarayları var. Yurttaşlara verecek çadırımız yok, ama Tayyip Erdoğan’ın sayısını bilemediğimiz kadar uçağı var, bunların hepsini de itibardan tasarruf olmaz diye anlatıyorlar. Söylenecek tek bir şey var, itibarınız batsın.

* Bunlar işlerini yapmıyorlar. Yurttaşların birbirlerine el uzatmasına, yardım etmesine izin vermiyorlar. Buna engel oluyorlar. Açık söyleyeceğim başka da hiçbir işe yaramıyorlar.

'ASRIN FELAKETİ ERDOĞAN'DIR'

* Bu memleketin başına gelmiş en büyük felaket, bu hırsızlar sürüsüdür. Bu memleketin başına gelmiş en büyük felaket AKP’dir. Bu memleketin başına gelmiş en büyük felaket, saray rejimidir. Bu memleketin başına gelmiş asrın felaketi, Tayyip Erdoğan’dır.

* Devlet nerede diye enkaz başında yakınının kurtarılması için haykıran insanlara hakaretler ediyorlar. Yandaş televizyoncuların seslerini yükseltip, gerçekleri haykıran televizyonları susturmaya çalışıyorlar. Örneğin TELE1’i kapatmaya çalışıyorlar. Biz buradan baskı, otoriter anlayışa karşı yarım adım bile geri adım atmayacağız. İster not alın isterseniz ağlayarak günlüğünüze uzun uzun yazın, sonunda gideceksiniz. Tüm bu yaptıklarınızın hesabını halka vereceksiniz. 

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