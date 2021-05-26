  • BIST 1.427
  • Altın 515,126
  • Dolar 8,4498
  • Euro 10,3093
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKABiden'dan İsrail'e destek: Devlet olarak var olma hakkı tanınana kadar barış olmayacak

TİP Başkanı Erkan Baş: Süleyman Soylu talimat verdi, Sedat Peker'in adamları Barış Atay'a saldırdı

»
TİP milletvekili Barış Atay'a, Ağustos 2020'de düzenlenen saldırı hakkında konuşan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, “Soylu talimatı verdi, Peker'in elemanları Atay'a saldırdı. O zaman söyledik bunu” dedi.
TİP Başkanı Erkan Baş: Süleyman Soylu talimat verdi, Sedat Peker'in adamları Barış Atay'a saldırdı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay'a saldıran kişilerin, organize suç örgütü liderliğiyle suçlanan Sedat Peker'le bağlantılı olduklarını söyledi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, KRT TV yayınına katıldı.

Suç örgütü liderliğiyle suçlanan ve yurt dışında olan Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ilgili iddiaları hakkında konuşan Baş, “İçişleri bakanının görevi, suç örgütlerine karşı vatandaşın hakkını, hukukunu korumak. Adam gitmiş suç örgütü liderini korumuş. Bunu söylemeyeceğiz de ne yapacağız. Bunlar bizim daha önce de dile getirdiğimiz iddialar” dedi.

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay'ın, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 31 Ağustos 2020 günü saldırıya uğradığını hatırlatan Baş, “Hemen hatırlatayım size, özel olarak biz yaşadığımız için hatırlatayım. Barış Atay'ı Süleyman Soylu hedef gösterdi, ertesi gün Barış Atay'a, Kadıköy'de bir saldırı düzenlendi” diye konuştu.

Saldırıyla ilgili delilleri avukatlar ve partisinin ilçe örgütünün toplandığını söyleyen Baş, şöyle devam etti:

“Avukat arkadaşlarımız, ilçe örgütümüz oradaki esnafı gezerek, kamera kaydını alarak hazırladıkları dosyayla burada bir suç örgütü var dediler. İlk başta savcılık bunu kabul etmedi. Ondan sonra HTS kayıtları, şunlar bunlar... Tümü bizim arkadaşlarımızın çabasıyla, o zaman da Sedat Peker'le bağlantılı bir ekibin bu işi yaptığı ortaya çıktı. Soylu talimatı verdi, Sedat Peker'in Kadıköy'deki elemanları Barış Atay'a saldırdı. O zaman söyledik bunu zaten, biz çıkardık ortaya.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Son dakika... Erdoğan: Kimin suç çeteleriyle yürüdüğünü milletimiz görüyor26 Mayıs 2021 Çarşamba 12:27
  • Türkiye Bilim Kurulu Üyesi: ‘Aşının etkisi azalıyor, üçüncü doz yapılmalı’26 Mayıs 2021 Çarşamba 12:12
  • Yeni parti Biontech aşıları Türkiye'ye ulaştı26 Mayıs 2021 Çarşamba 12:06
  • Akşener: Sayın Erdoğan, bu kepazeliğe daha ne kadar sessiz kalacaksın?26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:07
  • Alçakça iftira atıyor, ben bakanları dinleteceğim, Erdoğan'ın haberi olmayacak öyle mi?26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:04
  • Alaattin Çakıcı'dan Korkut Eken'e ziyaret26 Mayıs 2021 Çarşamba 10:58
  • Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Heyetini Kabul Etti26 Mayıs 2021 Çarşamba 10:11
  • İsmail Saymaz: Soylu, yayında bildiğini okudu; Erdoğan'a bağlılığını ilan ederken, parti içi hesaplaşmasını açık bir alana taşıdı26 Mayıs 2021 Çarşamba 08:03
  • İşte Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker’in Kutlu Adalı cinayeti itirafları25 Mayıs 2021 Salı 19:24
  • CHP Milletvekili Antmen gazetelere ‘kayıp ilanı’ verdi: 'Görevini yapacak Cumhuriyet Savcısı aranıyor'25 Mayıs 2021 Salı 15:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti