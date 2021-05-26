TİP Başkanı Erkan Baş: Süleyman Soylu talimat verdi, Sedat Peker'in adamları Barış Atay'a saldırdı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay'a saldıran kişilerin, organize suç örgütü liderliğiyle suçlanan Sedat Peker'le bağlantılı olduklarını söyledi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, KRT TV yayınına katıldı.

Suç örgütü liderliğiyle suçlanan ve yurt dışında olan Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla ilgili iddiaları hakkında konuşan Baş, “İçişleri bakanının görevi, suç örgütlerine karşı vatandaşın hakkını, hukukunu korumak. Adam gitmiş suç örgütü liderini korumuş. Bunu söylemeyeceğiz de ne yapacağız. Bunlar bizim daha önce de dile getirdiğimiz iddialar” dedi.

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay'ın, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 31 Ağustos 2020 günü saldırıya uğradığını hatırlatan Baş, “Hemen hatırlatayım size, özel olarak biz yaşadığımız için hatırlatayım. Barış Atay'ı Süleyman Soylu hedef gösterdi, ertesi gün Barış Atay'a, Kadıköy'de bir saldırı düzenlendi” diye konuştu.

Saldırıyla ilgili delilleri avukatlar ve partisinin ilçe örgütünün toplandığını söyleyen Baş, şöyle devam etti:

“Avukat arkadaşlarımız, ilçe örgütümüz oradaki esnafı gezerek, kamera kaydını alarak hazırladıkları dosyayla burada bir suç örgütü var dediler. İlk başta savcılık bunu kabul etmedi. Ondan sonra HTS kayıtları, şunlar bunlar... Tümü bizim arkadaşlarımızın çabasıyla, o zaman da Sedat Peker'le bağlantılı bir ekibin bu işi yaptığı ortaya çıktı. Soylu talimatı verdi, Sedat Peker'in Kadıköy'deki elemanları Barış Atay'a saldırdı. O zaman söyledik bunu zaten, biz çıkardık ortaya.”