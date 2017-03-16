“Tıp Bayramı nedeniyle hastaya uzman doktor müdahalesi yapılmadı" iddiası vardı!

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği, önceki gün 12 yaşındaki Fırat Oca isimli hastaya yapılan acil tıbbi müdahale ile ilgili açıklama yaptı.

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Topal Sağlık Bakanlığı aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyuna yansıyan haberlerin asılsız olduğunu belirterek, “Tıp Bayramı nedeniyle hastaya uzman doktor müdahalesi yapılmadığı, hastanın kalbinin yolda durduğu” şeklindeki haberlerin gerçekleri yansıtmadığını kaydetti.

“ACİL SERVİS HEKİMİ, ÇOCUK DOKTORU VE ANESTEZİ TEKNİKERİ KARŞILADI”

Hastaya yapılan acil tıbbi müdahaleyi anlatan Topal, Fırat Oca isimli 12 yaşındaki erkek çocuğun Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans ile 14 Mart saat 12.40’ta Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne getirildiğini, hastanın durumunun kritik olduğu yönünde önceden verilen bilgi üzerine Acil Servis’te gerekli teknik donanım ve ekipman hazırlandığını, hastanın Acil Servis hekimi, çocuk doktoru ve anestezi teknikeri ile hemşireler tarafından karşılandığını kaydetti.

“KALP ATIŞI VE SOLUNUM FONKSİYONU GERİ GELDİ”

“Hasta geliş anında bilinci kapalı, kalp atımı ve solunumu yok, hayati fonksiyonları alınmıyor idi” diyen Topal, ilk dakikalarda yapılan başarılı bir kalp-solunum canlandırma işlemi ile kalp atışları ve solunum fonksiyonunun geri geldiğini, ilk dakikalarla birlikte tansiyon, idrar çıkışı, refleksler ve spontan solunum gibi hayati fonksiyonlarının saptanarak not edildiğini kaydetti.

LEFKOŞA DEVLET HASTANESİ’NE SEVK

Başhekim Topal, hastanın ivedilikle ve uygun koşullarda solunum desteği ile birlikte saat 13.00 sıralarında yoğun bakım şartlarında ileri tetkik ve tedavi alması amacıyla Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürülmek üzere ambulansa nakledildiğini, sevk esnasında ambulansta uzman çocuk doktoru, anestezi teknikeri ve 112 Acil hemşiresinin hastaya eşlik ettiğini vurguladı.

Topal, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne doktor nezaretinde sevk edilen hastanın hayati fonksiyonlarının stabil seyrettiğini, ambulans içindeki sevki esnasında herhangi bir müdahale gereksinimi duyulmadığını, hastanın bu şekilde Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne teslim edildiğini ifade etti.

Topal açıklamada şu ifadeleri kullandı:



“Kamuoyuna yansıyan Tıp Bayramı olması nedeniyle uzman doktor müdahalesi yapılmadığı veya hastanın kalbinin yolda durduğu iddiaları asılsızdır.

Tam tersi kısıtlı uzman kadrosu ve teknik ekipman donanımına rağmen adı geçen hastaya insan üstü bir gayretle başarılı bir canlandırma işlemi yapılmış ve uygun koşullarda Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiştir.

Kamuoyuna yansıyan bu tür haberler toplumumuzu infiale sevk etmekte , gece-gündüz, hafta sonu veya tatil- bayram gözetmeksizin özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımızı rencide etmektedir”.