Tıp dünyası şaşkın: Aynı gün iki erkekle ilişkiye girdi ikiz doğurdu

Portekiz'de akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi... Aynı gün iki farklı erkekle cinsel ilişkiye giren bir kadın ikiz bebekler dünyaya getirdi. Fakat yapılan DNA testinde ikizlerin babalarının farklı olduğu tespit edildi.

Bilim ve tıp dünyası Portekiz’de yaşanan ilginç olayı açıklamak için çaresiz kaldı… Olay Portekiz’in Goias eyaletindeki Mineiros isimli ufak bir kasabada meydana geldi.

Tıp literatürüne girecek olayda ismi açıklanmayan kadın gebe kaldığı gece aynı anda iki farklı erkekle cinsel ilişkiye girdiğini açıkladı. Cinsel ilişkiye girdikten 8 ay sonra bebeklerini kucağına alan kadın yapılan DNA testinde ise hayatının şokunu yaşadı.

KAFALARI KARIŞTIRAN OLAY

Çünkü bebeklerin babası olduğu tahmin edilen adam ve bebeklerin DNA testleri karşılaştırılınca ortaya garip bir sonuç çıktı. Zira ismi açıklanmayan adam, ikizlerden birinin babasıydı. Konuyla ilgili açıklama yapan kadın, “O gün başka bir erkekle de cinsel ilişkiye girdiğimi hatırladım ve test yapmasını istedim fakat sadece bebeklerden biri için pozitif çıktı. Bu sonuç beni çok şaşırttı” dedi.

Portekizli nüfus memurları ikizlerin doğum sertifikasına aynı adamın ismini yazsa da DNA testinden çıkan sonuç kafaları karıştırdı. Şaşkın kadın, “Partnerim ikisinin de bakımını üstleniyor ve bana çok destek oluyor” dedi. Konuyla ilgili bir inceleme yapan Dr. Tulio Jorge Franco ise bu olayın olağandışı olduğunu vurguladı.

Portekiz merkezli medya kuruluşu G1’e konuşan Dr. Franco, “Bu tür gebeliklerde aynı anneden iki farklı yumurta farklı erkekler tarafından döllenir. Bu bebekler annenin genetik yapısını paylaşırken, farklı plasentalarda büyürler” ifadesini kullandı.

“BİR MİLYONDA BİR GÖRÜLÜR”

Bu durumun çok nadiren görüldüğünü dile getiren Dr. Franco, “Hamilelik süreci çok sıkıntısız geçti ve hiçbir komplikasyon görülmedi. İki erkek çocuğunun da sağlığı yerinde ve bir hastalıkları yok” ifadesini kullandı.

Dr. Franco, “Bu çok nadiren görülür. Bir milyonda bir kez olan bir şey. Ben hayatım boyunca böyle bir vaka göreceğimi hayal dahi etmezdim” yorumunu yaptı. Portekiz medyasının büyük ilgi gösterdiği olayla ilgili konuşan doktor, “Bu olayı anlatmayı bekledim çünkü ikizlerin büyümesini bekledik. Şu an bebekler 16 aylık” dedi.