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Tıp dünyasının acı kaybı!

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Tıp dünyasının acı kaybı!
Uzun süredir tedavi gören Dr. Kaya Bekiroğlu bu sabaha karşı hayatını kaybetti

Uzun süredir tedavi gören Dr. Kaya Bekiroğlu bu sabaha karşı hayatını kaybetti

KKTC'nin en eski ve ünlü hekimlerinden Dr. Kaya Bekiroğlu bu sabaha karşı hayatını kaybetti.

Bekiroğlu uzun süredir Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde tedavi görmekteydi.

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