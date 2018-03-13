Tıp dünyasının acı kaybı!

Uzun süredir tedavi gören Dr. Kaya Bekiroğlu bu sabaha karşı hayatını kaybetti
KKTC'nin en eski ve ünlü hekimlerinden Dr. Kaya Bekiroğlu bu sabaha karşı hayatını kaybetti.
Bekiroğlu uzun süredir Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde tedavi görmekteydi.
Uzun süredir tedavi gören Dr. Kaya Bekiroğlu bu sabaha karşı hayatını kaybetti
KKTC'nin en eski ve ünlü hekimlerinden Dr. Kaya Bekiroğlu bu sabaha karşı hayatını kaybetti.
Bekiroğlu uzun süredir Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde tedavi görmekteydi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.