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Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

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Kovid-19 tedavisi gören tıp fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti Konya'da Kovid-19 tedavisi gören Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Merve Mercan yaşamını yitirdi
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Selçuk Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, tıp fakültesi 6. sınıf intörn öğrencisi Merve Mercan, sabah 08.00 sularında vefat etti.

45 gün önce Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan Mercan'da, yatışından 5 gün sonra immün yetmezliği olduğu tespit edildi.

Tüm tedavi basamakları sırayla ve özenle uygulanan Mercan, 40 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdikten sonra, yoğun çaba ve tüm tıbbi müdahalelere rağmen bu sabah hayata gözlerini yumdu.

Açıklamada, "Merve, fakültemizin onur öğrencisiydi. Son derece başarılı, saygın, kıymetli, tüm çevresine örnek bir öğrenciydi. Üzüntümüz, acımız çok büyük. Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine, tüm sağlık camiasına sabır dileriz" ifadesine yer verildi.

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