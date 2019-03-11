Tıp Haftası etkinlikler ile kutlanacak

14 Mart Tıp Haftası başladı…Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde düzenlenen basın toplantısıyla başlayan haftada birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

Etkinlikler çerçevesinde Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğinde basın toplantısı düzenlendi.

Birlik Başkanı Özlem Gürkut, sağlıkta yaşanan sıkıntılara değindiği konuşmasında, Tıp Haftasında, hekimlik mesleğinin ve hekimlerin sorunlarının, sağlık alanındaki sorunların ve gelişmelerin; ülkenin ve toplumun sorunlarının irdelendiğini kaydetti.

Gürkut, mesleki eğitim ile gelişim ve hekimler arası dayanışmayı artırmak amaçlı da çeşitli etkinlikler düzenlendiğini söylediği konuşmasında, Hekimlerin, mesleklerinin doğası gereği yaşamdan yana olmak zorunda olduğunu belirtti. Gürkut, “ Hekimler savaşlara karşı barışı, karanlığa karşı aydınlığı, dogmaya karşı bilimi, zorbalıklara karşı demokrasiyi, eşitsizliklere karşı adaleti savunmak zorundadırlar” dedi.

Bu yıl 14 Mart’ın, Tıp Bayramı olarak kutlanmasının 100. Yılı olduğunu kaydeden Dr Gürkut, hekimlerin 100 yıl önce başlattıkları yürüyüşü devam ettirdiğini ve hala yurt sevgisi, barış, demokrasi ve adalet mücadelesini sürdürdüklerini söyledi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin, 62 yıl önce kurulurken 21 olan üye sayısını binin üzerine taşıdığını ve güçlü bir meslek örgütü haline geldiğini ifade eden Dr Gürkut, Tabipler Birliğinin tarihi boyunca sadece üyelerinin mesleki sorunlarıyla ilgilenmediğini aynı zamanda ülkedeki ve dünyadaki sorunların çözümü için de mücadele ettiğini kaydetti.

Gürkut, tüm çabalara rağmen ülkedeki sağlık sorunlarının devam ettiğine de dikkat.

Dr Gürkut, “Ancak bütün bu çabaya karşın, ülkemizde on yıllardan beridir sağlık alanında ayn sorunlar konuşulmakta ve bir türlü kalıcı çözümler üretilememektedir. Hekimlerin ve sağlık alanında hizmet verenlerin topyekün dahil edileceği güçlü bir sağlık sistemi oluşturulmamış olması bir yana, ekonomik kaynaklarımız gibi kısıtlı olan ve en zor yetişen insan kaynaklarımızdan birisi olan hekimler, kamu ve özel olarak kamplaştırılmış ve siyasiler bundan rant elde etme yolunu seçmiştir.İzlenen bu kötü politikalar sonucu, toplumun aldığı sağlık hizmetine güveni kalmamış, bu da sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin gün be gün tırmanmasına yol açmıştır. Gelin görün ki sağlıkta şiddet yasamız olmadığı gibi, yetkililerimiz de buna yönelik bir çalışma veya hazırlık içinde değildir. “dedi

Birlik Başkanı Özlem Gürkut, ülkede üniversitelerin, tıp ve diş hekimliği fakültelerinin sayılarının da arttığını kaydettiği konuşmasında, hekimlik eğitiminin sadece teknik alt yapı ve donanımla tamamlanamayacağını, yeterli hasta sayısı ve çeşitliliğin de esas olduğunu vurgulayarak bu nedenle dünyada, bilimsel verilere dayanılarak, her 1 milyon nüfusa 1 tıp fakültesi açılmasının öngörüldüğünü söyledi.

Gürkut, ülkede kamuda hekimlik yapmanın giderek cazip olmaktan çıktığını belirterek “Sağlık Bakanlığı kamu hastanelerinde görevlendirecek hekim bulamamaya başlamıştır” dedi.

Gürkut “ Ülkenin sağlığa ayırdığı kısıtlı kaynakları kamu hastanelerindeki personel, cihaz veya yatak eksiklikleri nedeni ile özel hastanelere yapılan sağlık kurulu kararlı sevklere harcanmakta, eksiklikler giderilememekte, yatırımlar yapılamamaktadır. Plansız bir şekilde artan nüfus karşısında daha da belirginleşen eksiklikler sonucu halkın anayasal hakkı olan sağlık hizmetine ulaşması giderek zorlaşmaktadır. “ dedi.

Kamusal sağlık hizmetlerine ulaşamayan halkın özelden hizmet almaya yöneldiğini belirten Gürkut, ne kamuda ne özelde sağlık kurumlarının çağdaş tıp uygulamaları kılavuzlarına uygun standartlar doğrultusunda denetimleri yapılmadığını söyledi.

Gürkut, çağdaş, erişilebilir, adil bir sağlık sistemi oluşturulamadığını ve tedavi edici hizmetlerin aksadığını belirterek halkın sağlığını korumaya yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin de yok sayılacak düzeyde olduğunu savundu.

Bu yılki Tıp Haftası etkinliklerinin ana temasını “sağlık iletişimi” oluşturduğunu belirten Gürkut, Hekim – medya iletişimi, sosyal medya ve sağlık, görsel sağlık iletişimi gibi konuların irdeleneceği konferansların yanı sıra malpraktis, tuz ve hipertansiyon konularında da konferanslar gerçekleşeceğini söyledi.

Özlem Gürkut, bu sene Tıp Bayramının 100’üncü yılı olması nedeni ile Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulunun Kıbrıs Türk Hekimleri olarak 100. yılın anısına 17 Mart 2019 Pazar günü saat 12’de İstanbul ile eş zamanlı olarak Lefkoşa’da, Girne Kapısı’ndan Suriçi’ne bir yürüyüş gerçekleştireceğini kaydetti.