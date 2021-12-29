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Tıp-İş Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu covid-19'a yakalandığını açıkladı

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Tıp-İş Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu covid-19'a yakalandığını açıkladı
Tıp-İş Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu covid-19'a yakalandığını açıkladı

Tıp- İş Başkanı Mustafa Taşçıoğlu covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.Sosyal medyadan açıklama yapan Taşçıoğlu yakın zamanda temasta bulunduğu kişilere çağrı yaparak, testlerini yaptırmalarını ve kendilerini izole etmelerini istedi.

Taşçıoğlu yaptığı paylaşımda "Yarın sabah İstanbul’a kızımı ziyarete gidecektim.Fakat kontrol amaçlı yaptığım PCR testim pozitif çıktı.Evde izolasyondayım.Semptomum yok.Yakın zamanda farkında olmadan temas ettiğim kişilerden peşinen özür diler,onların da kendilerini izole edip pcr testlerini yaptırmalarını öneririm." ifadelerini kullandı.

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