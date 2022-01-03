Tıp-İş Başkanı Taşçıoğlu'dan Sağlık Bakanı'na Mektup

SAYIN ALİ PİLLİ

KKTC SAĞLIK BAKANI

Sağlıktaki sorunlara çözüm üretmek amacı ile defalarca yaptığımız diyalog çağrılarını yanıtsız bıraktınız.

Bu nedenle;

27 Aralık 2021 de başlattığımız acil olmayan kurulları yapmama eylemine ilaveten 3 Ocak 2022 tarihinden itibaren Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Cengiz Topel Hastanesinde diyaliz, hematoloji, onkoloji ve kemoterapi poliklinikleri hariç diğer tüm polikliniklerde hasta bakmama eylemini başlatıyoruz.

1.Önceden başlatılan kurul eylemleri devam ettirilecek

2.Sendikamızla istişare edilmeden yapılan keyfi görevlendirmelere sendikal eylem olarak icabet edilmeyecektir.

3. Temaslı sağlık personeli 1 hafta izolasyon sonrası PCR kontrolü ile işe başlayacaktır

Eylemlerimiz, taleplerimize olumlu yanıt verilip gerekli adımlar atılmazsa genişletilerek devam edecektir.

Dr. Mustafa Taşçıoğlu

Başkan