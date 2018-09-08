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Tıp-İs: Biber gazı ölümcüldür

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"Ülkemizde giderek artan ekonomik kriz nedeniyle başta emekçiler ve üreticiler olmak üzere toplumun farklı kesimleri olumsuz etkilenmiştir."
Tıp-İs: Biber gazı ölümcüldür

Tıp İş'in açıklamasının tam metni şöyle:

Ülkemizde giderek artan ekonomik kriz nedeniyle başta emekçiler ve üreticiler olmak üzere toplumun farklı kesimleri olumsuz etkilenmiştir. Hal böyleyken emekçiler çeşitli eylemlerle hak arayışlarını dile getirmektedir.

Dünyada ve yakın coğrafyamızdaki toplumsal olaylarda biber gazı kullanımı neredeyse gündelik bir uygulama olmaya başlamıştır. Ülkemizin dokusuna uygun olmayan bu kaygı verici yaklaşım ne yazık ki sokaklardan meydanlara uzanan bir yelpazede halka karşı kullanılan bir silaha dönüştürülmeye çalışılmaktadır.

Basit, zararsız, geçici etkilere sahip gibi nitelemelerle kamuoyuna sunulan ve kullanımı savunulan bu gazların insan sağlığına olan geçici ve kalıcı etkileri gerçekten de böyle midir?

Avrupa İşkencenin ve Kötü Muamelenin Önlenmesi Komitesi ve benzeri raporlarda biber gazının sakıncaları ayrıntılı olarak belirtilmektedir.

Kimyasal silah olduğu kabul edilen göz yaşartıcı gazların sağlığa etkileri; gazın kapsamı, etken maddenin, uygulanma biçiminin, uygulandığı ortam koşullarının ve kişilerin sağlık koşullarının farklılıklarına göre değişmektedir. Zararlı etkilerinin geçici olduğu ve sonuçlarının uzun sürmediği iddia edilmesine karşın; dünyada ölümle sonuçlanan olgu bildirimleri de bulunmaktadır.

Biber gazı sağlığa zararlıdır. Ciddi göz hastalıkları, astım ve akciğer ödemi, hipertansiyon ve kalp yetmezliği, beyin kanamasına neden olur. Biber gazına maruz kalmak; kalp ve solunum sistemini etkileyerek öldüren bir dizi mekanizmayı tetiklemektedir. Biber gazı silahtır. Topluluklara fütursuz ve yoğun kullanımda; gazı içinde barındıran düzenek yaralanmasına bağlı olarak ölüme neden olabilir. Sonuç olarak biber gazı ölümcül bir silahtır.

Çözümlerin kimyasal silahlarla değil ortak akılla bulunması için idareyi ve tüm kesimleri sağduyulu davranmaya çağırıyoruz.

En temel görevlerinden biri toplum sağlığını korumak olan Sağlık Bakanlığı’na bu görevini hatırlatırız.

Kıbrıs Türk Kamu Hekimleri olarak halk sağılığını tehdit eden bu tip kimyasal silahların kullanımının yasaklanması için idarenin atacağı adımların takipçisi olacağımızı kamuyoyuna duyururuz.

 

 

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