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TIP-İŞ çifte standarda tepki gösterdi!

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Covid hastalarının tedavisini ne zamandan beri özel hastaneler yapıyor?
TIP-İŞ çifte standarda tepki gösterdi!

Covid hastalarının tedavisini ne zamandan beri özel hastaneler yapıyor?

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Tıp-İş, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, pozitif çıkan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’ya ayrıcalık yapılmasına tepki gösterdi.

“Yerel bulaşın esas nedeni yetersiz tedbirler ve keyfi uygulamalardır” diyen sendikanın paylaşımı şöyle:

“Öncelikle Sayın Erhan Arıklı’ya ve diğer hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Günler önce temaslı takibine girmesi istenmesine rağmen Sağlık Bakanlığı tarafından hemen hiç kimseye izin verilmeyen merkezi karantina yerine ev karantinasına girmiş, 7-10 gün sonra ise PCR testi yaptırmıştır.

Sonuç pozitif (+) çıkınca özel bir hastanenin sahibi tarafından aranıp gerekli incelemeler yapıldıktan sonra kamuya ait olmadığı belirtilen bir karantina oteline yerleştirilmiştir.

Soruyoruz:

1. Bu hastanın takibini ve tedavisini kim üstlenecek?

2. Covid hastalarının tedavisi kamu hekimlerinin bilgisi dışında ne kadar zamandır özel hastaneler bünyesinde yapılıyor?

3. Hal böyleyse ülkedeki Covid vakalarının bir kısmı gizlenip bakanlığın günlük açıklamaları sadece kamu laboratuvarlarına ait vakaları mı içeriyor?

4. Sağlık Bakanlığı, Sn Arıklı’nın temaslıları için takip yapmayı planlıyor mu yoksa benzer şekilde kişiye özel keyfi uygulamalar yapıp isteyen evinde kalsın, gereğinde test yapsın ve kendi başının çaresine baksın mı diyecek?

5-Kamuya ait olmayan karantina/pandemi merkezlerinde kaç Covid hastasının tedavisi yapılmaktadır?

Toplum içindeki bulaşın esas nedenleri alınan yetersiz tedbirler ve idarenin keyfi uygulamalarıdır.”

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