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Tıp-İş de Eylem Kararı Aldı

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Tıp-İş de Eylem Kararı Aldı
Tıp-İş de Eylem Kararı Aldı

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) pazartesinden itibaren ‘polikliniklerde hasta bakmama’ eylemi başlatacağını ve sorunların çözümü için somut ilerleme sağlanana kadar eyleme devam edeceğini açıkladı.

Acil servisler, Acil Durum Hastanesi, yataklı servisler, hemodiyaliz ve onkoloji servisindeki sağlık hizmetleri aksamayacak. Acil tetkik, teşhis, tedavi ve sevk kurulları dışındaki sağlık kurulları da yapılmayacak.

Sendika, eylem gerekçesini, “diyalogla sorunların birlikte belirlenip çözülmemesi, hekimlere açılan soruşturmaların geri çekilmemesi” olarak gösterdi.

“GEREĞİNİ YAPMADINIZ….”

Tıp-İş Başkanı Mustafa Taşçıoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye hitaben yaptığı yazılı açıklamada, “Sendikamıza vaat ettiğiniz diyalog yolu ile sorunların çözülmesi ve protokol ile sorunların belirlenip birlikte çözümü konusunda gereğini yapmadınız…” ifadelerine yer verdi.

Taşçıoğlu, açıklamasının devamında şunları kaydetti:
“Ayrıca sendikamızın devam eden yasal eylemi (vatandaşlık kurulu yapmama) nedeni ile sendikamız üyesi çok sayıda hekime gayri yasal bir şekilde soruşturma açıldığı ve sözleşmelerinin fesih işleminin başlatıldığına dair tehdit ve mobbing içeren bir yazı gönderdiniz. Sizi bu yasadışı işlemi geri çekmeniz konusunda uyardığımız halde gereğini yapmadınız. 

Pazartesinden itibaren 3 Ocak 2022 ve 5 Nisan 2022 tarihinde size ilettiğimiz eylemlilik gerekçelerimizle ilgili somut ilerleme sağlanana kadar,  acil servisler, acil durum hastanesi, yataklı servisler, hemodiyaliz ve onkoloji servisi hizmetleri haricinde Yataklı Tedavi Kurumları Dairesine bağlı tüm hastaneler ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesine bağlı tüm sağlık merkezleri ve sağlık ocaklarında ‘polikliniklerde hasta bakmama’ eylemi ve acil tetkik, teşhis, tedavi ve sevk kurulları dışında tüm sağlık kurullarını yapmama eylemi başlatıyoruz.   Olumsuz bir durum yaşanmaması için gereken tedbirleri almanız hususunda konuyu bilgilerinize getiririz.”

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