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TIP-İŞ eyleme gidiyor!

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Tıp-İş, pazartesinden itibaren "acil olmayan kurulların durdurulması" eylemine gidiyor.
TIP-İŞ eyleme gidiyor!

Tıp-İş, pazartesinden itibaren "acil olmayan kurulların durdurulması" eylemine gidiyor. Sendika, hekim eksikliğinin giderilmesini, yemek ihtiyaçlarının karşılanmasını ve HP ödeneğinin durdurulması kararının iptalini talep ediyor.

Açıklama şu şekilde:

Kendi ayakları üzerinde duramayan, ekonomisine yön veremeyen, gelir dağılımın adaletsiz olduğu ve üretimden kopuk olan bizim gibi ülkelerde ekonomik krizler çok daha şiddetli hissedilmektedir. Ancak Hükümet’in her zamanki gibi yine çalışanların haklarını gasp etme yolunu seçmesi kabul edilebilir değildir.
02 Nisan 2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki taleplerimiz yerine getirilene kadar eyleme girilmesi kararı alınmıştır.
Taleplerimiz:
1. Sağlık Bakanlığı ile uzlaşıya varılarak düzenlenen hekim kadrolarının Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından münhallerinin ilan edilmesi
2. Nöbet ücretlerinin yasal mevzuata uygun şekilde ödenmesi
3. Sağlık hizmetlerinin devamlılığı için görev yerinden ayrılamayan kamu sağlık çalışanlarının yemek ihtiyaçlarının karşılanması
4. Resmi gazetede 31 Mart 2021 tarihinde yayınlanan Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkı’nın 4 ay süreyle durdurulmasına yönelik 74 Sayılı Yasa Gücü’nde Kararname’nin iptal edilmesi
Eylemlilik sürecimiz 05 Nisan 2021 tarihinden itibaren öncelikle acil olmayan kurulların durdurulması şekilde başlatılacak, ilerleyen süreçte taleplerimizle ilgili somut adımlar atılmaması halinde eylemlilik sürecimiz artırılacaktır.
Bununla birlikte Anayasa Mahkemesi’nin kararına aykırı olan 74 Sayılı Yasa Gücünde Kararname ile ilgili hukuki sürecin de başlatıldığını bildirmek isteriz.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Yönetim Kurulu

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