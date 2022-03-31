  • BIST 2.228,39
  • Altın 909.026
  • Dolar 14.6669
  • Euro 16.2999
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Tıp-İş ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası da genel greve katılacağını açıkladı

» »
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, yarın ülke genelinde yapılacak "Toplumsal Yok Oluş ve Yoksulluğa Hayır" genel grevine katılma kararı aldıklarını açıkladı.
Tıp-İş ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası da genel greve katılacağını açıkladı

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, yarın ülke genelinde yapılacak "Toplumsal Yok Oluş ve Yoksulluğa Hayır" genel grevine katılma kararı aldıklarını açıkladı.

Tıp-İş ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası yaptıkları yazılı açıklamada, yarın saat 09.00 Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde ortak basın açıklaması yapılarak, grevin başlatılacağını kaydetti. 

Tıp-İş Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu, sendikalarının yarın yapılacak genel grev ve mitinge katılma kararı aldığını belirterek, yarın Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne bağlı tüm hastaneler ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesine bağlı sağlık merkezleri ve sağlık ocaklarında, 09.00-12:00 saatleri arasında grev yapılacağını duyurdu.

Taşçıoğlu, yatılı hastaların bakım ve tedavilerinin, diyaliz hizmetleri, onkoloji ve kemoterapi hizmetleri, acil servis ve acil ameliyatlar dışındaki hizmetler verilmeyeceğini belirterek, bir olumsuzluk yaşanmaması adına Sağlık Bakanlığı’na gereğinin yapılmasını bildirdi.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen de açıklamasında, sendikalarının grev ve mitinge katılma kararı aldığını belirterek, üyeleri bulunan tüm hastane ve birimlerde sabah 08.00-14.00 saatleri arasında grevde olacaklarını kaydetti.  

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği yarın Güzelyurt’ta eylem yapacak31 Mart 2022 Perşembe 11:24
  • Komite, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı gündemiyle toplandı31 Mart 2022 Perşembe 10:47
  • Cumhurbaşkanı Tatar “2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti” seçilen Bursa’da düzenlenen açılış törenine katıldı31 Mart 2022 Perşembe 10:18
  • İndirimli akaryakıt fiyatları Resmi Gazete’de yayımlandı31 Mart 2022 Perşembe 10:04
  • HP’nin Yeni Genel Sekreteri Tokatlıoğlu31 Mart 2022 Perşembe 09:54
  • Pusula Sivil Katılım Platformu, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda öneri çağrısı başlatıyor31 Mart 2022 Perşembe 09:52
  • Ertuğruloğlu, bugün, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek31 Mart 2022 Perşembe 09:50
  • Ekmeğe zam kapıda!31 Mart 2022 Perşembe 09:29
  • Maliye 35 milyon TL borçlandı31 Mart 2022 Perşembe 09:19
  • 'Rusya bayrağına benziyor' diye indirdiler31 Mart 2022 Perşembe 09:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti