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TIP-İŞ ile Thalassaemia Derneği, kan bağışı kampanyası düzenledi

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TIP-İŞ ile Thalassaemia Derneği, kan bağışı kampanyası düzenledi
TIP-İŞ ile Thalassaemia Derneği, kan bağışı kampanyası düzenledi

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) ile Thalassaemia Derneği, sağlık problemleri, acil ihtiyaçlar ve Thalasemili kişilerin kan ihtiyacının sağlanması amacıyla kan bağışı kampanyası düzenledi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Kan Bankası’nda gerçekleştirilen kampanya bugün sabah 09.00’da başladı.
Bir hafta devam edecek Kan Bağış kampanyası için, bağışçılar, Cumartesi ve Pazar günleri dahil olmak üzere sabah 08.00 akşam 21.00 saatleri arasında Kan Bankası’na müracaat edebilecek.

Konuyla ilgili TAK muhabirine bilgi veren Tıp-İş Başkanı Dr. Ahmet Varış, kan bağışında bulunmaları için tüm halka çağrı yaparak, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi içinde bulunan Thalassemia Merkezi ve Kan Bankası’nın güvende olduğunu vurguladı.

Covid 19 salgını nedeniyle bu dönemde insanların Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne gitme konusunda endişeleri olduğuna dikkat çeken Varış, vatandaşların Kan Bankası ve Thalassaemia Merkezi’ne gitmelerinin herhangi bir markete, eczane ve benzeri bir yere gitmekten daha fazla risk taşımadığını söyledi.

Virüs nedeniyle hayatın bir süredir durduğunu ancak, hayatı tehdit eden bir çok hastalığın devam ettiğini ve Thalassaemia hastalarının kan stoğunun tükendiğini ifade eden Varış, bununla birlikte Kan Bankası’nın kan stoğunun da tükendiğini, herhangi bir acil durum için bu stokların arttırılması gerektiğini ifade etti.

Varış, tüm kesimlere toplumsal dayanışma çağrısı yaparak, vatandaşlardan duyarlı olup, kan bağışı konusunda destek olmalarını istedi.

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