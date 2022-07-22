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Tıp -İş: Keyfi maaş kesintisi açıklaması kabul edilemez

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Tıp -İş: Keyfi maaş kesintisi açıklaması kabul edilemez
Tıp -İş: Keyfi maaş kesintisi açıklaması kabul edilemez

Başbakan Üstel’in keyfi maaş kesintisi açıklaması kabul edilemez bir karardır. Pandemi sürecinde “Hekimlerin  ve Sağlık Çalışanlarının Hakkını Ödeyemeyiz” dediniz. Ödemediniz. Pandeminin başlangıcından itibaren marketlerdeki fiyat kontrolü, denetimi ve istikrarını sağlayamadınız. Devalüasyon ve hayat pahalılığı karşısında yaptığınız astronomik akaryakıt, tüp gaz, elektrik ve temel gıda maddelerine yaptığını  zamlar ile tüm emekçi halkı yoksulluğa
ve yok oluşa ittiniz. Ekonomik krizin faturasını asgari ücretli, dar gelirli ve sabit gelirlilere ödetmeye kalkıyorsunuz. Öncelikle Hayat Pahalılığı oranını asgari ücretlilere daha az ödemeye karar verip kamu ve özeldeki emekçileri ayrıştırma ve birbirine kırdırma yoluna girdiniz.

Şimdi de 15000 TL üzerinde maaşı olan kamu görevlilerinin maaşlarına %20 kesinti yapacağınızı açıklıyorsunuz. Bu kesinti ile Asgari ücretlilere ve özeldeki emekçilerin gelirlerine yönelik bir iyileştirme yapacak mısınız? Oluşan hayat pahalılığını herkese yansıtmak zorunda olduğunuzu bildiğiniz halde yasalara aykırı olarak kanun hükmünde
kararname ile çalışanların ve emeklilerin maaşlarını gasp etme yolunu seçiyorsunuz. Sendikamız, gayrı yasal olan bu kesinti kararından vazgeçilmemesi halinde hukuki yol da dahil olmak üzere her türlü yasal eylem haklarını kullanmaktan geri durmayacaktır.

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