Tıp-iş: “koronavirüs için kurulacak karantina merkezinin standartlara uygun olması gerek”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüse karşı kurulacağını açıkladığı karantina merkezinde Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği standartların uygulanması son derece önemli olduğunu vurgulayarak “Bu standartların dışında kurulacak bir merkez, virüsün daha hızlı yayılmasına neden olacaktır. Bir başka deyişle amaçlanan karantina merkezi yerine bulaştırma merkezi kurulmuş olacaktır” uyarısında bulundu.

Tıp-İş, Çin’de ortaya çıkan ve hızla yayılan ölümcül koronavirüs nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) “uluslararası kamu sağlığı acil durumu” ilan ettiğini hatırlatarak, bu durumun solunum yoluyla bulaşan ve tüm dünyaya hızla yayılan bu enfeksiyonun ciddiyetini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti.

TIP-İŞ Yönetim Kurulu adına Başkan Dr. Ahmet Varış ve Örgütlenme Sekreteri Dr. Emre Vudalı, yazılı açıklamayla Sağlık Bakanlığı tarafından ülkede de koronavirüs için bir karantina merkezinin oluşturulmaya başlandığını açıklamasını yorumladı.

“KARANTİNA MERKEZİ STANDARTLARA UYMALI”

Kurulacak merkezde şüpheli hastaların takip edileceğinden dolayı DSÖ’nün önerdiği standartların uygulanmasının son derece önemli olduğu belirtilen TIP-İŞ açıklamasında, “Bu standartların dışında kurulacak olan bir merkez, virüsün daha hızlı yayılmasına neden olacaktır. Bir başka deyişle amaçlanan karantina merkezi yerine bulaştırma merkezi kurulmuş olacaktır.” ifadeleri yer aldı.

EL YIKAMA, HAVA İZOLASYONU, AYRI BANYO-WC

DSÖ’nün önerilerine göre kurulacak bir karantina merkezinde standart el yıkama ve benzeri yöntemler dışında, hava izolasyonun tam sağlanması, hastaların her birinin ayrı banyo-tuvaleti olan tek kişilik özel odalarda yatırılması, mümkünse odaların negatif basınçlı olmasının veya HEPA filtresinin bulundurulmasının önemli olduğu kaydedilen açıklamada, ayrıca hastaların merkez dışına çıkarılmaması için ayrı bir röntgen cihazı temini ve buraya özel bir yoğun bakım ünitesinin kurulması gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, merkezde görev yapacak personel için de yeterli sayıda özel maske (N95 veya FFP2 benzeri), gözlük, önlük, yüz siperliği gibi koruyucu ekipmanların sağlanmasının gerekli olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada “Bunların yanı sıra kamu laboratuvarlarındaki cihaz ve kit eksikliklerinin ivedi şekilde giderilerek koronavirüsle ilgili tetkiklerin ülkede yapılmasının sağlanması, hem tanı hem de virüsü taşımayıp karantinaya alınan bireylerin hızlı bir şekilde merkezden çıkarılması açısından son derece önemlidir.” denildi.

“HER TÜRLÜ KATKIYI KOYACAĞIZ”

TIP-İŞ, idarenin uygulamalarını takip edeceğini ve DSÖ’nün önerdiği kriterler çerçevesinde gerekli düzenlemelerin yapılması için her türlü katkıyı koyacağını da açıkladı.