  • BIST 119.613
  • Altın 303,694
  • Dolar 5,9780
  • Euro 6,6016
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Tıp-iş: “koronavirüs için kurulacak karantina merkezinin standartlara uygun olması gerek”

» »
“BU STANDARTLARIN DIŞINDA KURULACAK BİR MERKEZ, VİRÜSÜN DAHA HIZLI YAYILMASINA NEDEN OLACAKTIR. BİR BAŞKA DEYİŞLE AMAÇLANAN KARANTİNA MERKEZİ YERİNE BULAŞTIRMA MERKEZİ KURULMUŞ OLACAKTIR”
Tıp-iş: “koronavirüs için kurulacak karantina merkezinin standartlara uygun olması gerek”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüse karşı kurulacağını açıkladığı karantina merkezinde Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği standartların uygulanması son derece önemli olduğunu vurgulayarak “Bu standartların dışında kurulacak bir merkez, virüsün daha hızlı yayılmasına neden olacaktır. Bir başka deyişle amaçlanan karantina merkezi yerine bulaştırma merkezi kurulmuş olacaktır” uyarısında bulundu.

Tıp-İş, Çin’de ortaya çıkan ve hızla yayılan ölümcül koronavirüs nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) “uluslararası kamu sağlığı acil durumu” ilan ettiğini hatırlatarak, bu durumun solunum yoluyla bulaşan ve tüm dünyaya hızla yayılan bu enfeksiyonun ciddiyetini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti.

TIP-İŞ Yönetim Kurulu adına Başkan Dr. Ahmet Varış ve Örgütlenme Sekreteri Dr. Emre Vudalı, yazılı açıklamayla Sağlık Bakanlığı tarafından ülkede de koronavirüs için bir karantina merkezinin oluşturulmaya başlandığını açıklamasını yorumladı.

“KARANTİNA MERKEZİ STANDARTLARA UYMALI”

Kurulacak merkezde şüpheli hastaların takip edileceğinden dolayı DSÖ’nün önerdiği standartların uygulanmasının son derece önemli olduğu belirtilen TIP-İŞ açıklamasında, “Bu standartların dışında kurulacak olan bir merkez, virüsün daha hızlı yayılmasına neden olacaktır. Bir başka deyişle amaçlanan karantina merkezi yerine bulaştırma merkezi kurulmuş olacaktır.” ifadeleri yer aldı.

EL YIKAMA, HAVA İZOLASYONU, AYRI BANYO-WC

DSÖ’nün önerilerine göre kurulacak bir karantina merkezinde standart el yıkama ve benzeri yöntemler dışında, hava izolasyonun tam sağlanması, hastaların her birinin ayrı banyo-tuvaleti olan tek kişilik özel odalarda yatırılması, mümkünse odaların negatif basınçlı olmasının veya HEPA filtresinin bulundurulmasının önemli olduğu kaydedilen açıklamada, ayrıca hastaların merkez dışına çıkarılmaması için ayrı bir röntgen cihazı temini ve buraya özel bir yoğun bakım ünitesinin kurulması gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, merkezde görev yapacak personel için de yeterli sayıda özel maske (N95 veya FFP2 benzeri), gözlük, önlük, yüz siperliği gibi koruyucu ekipmanların sağlanmasının gerekli olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada “Bunların yanı sıra kamu laboratuvarlarındaki cihaz ve kit eksikliklerinin ivedi şekilde giderilerek koronavirüsle ilgili tetkiklerin ülkede yapılmasının sağlanması, hem tanı hem de virüsü taşımayıp karantinaya alınan bireylerin hızlı bir şekilde merkezden çıkarılması açısından son derece önemlidir.” denildi.

“HER TÜRLÜ KATKIYI KOYACAĞIZ”

TIP-İŞ, idarenin uygulamalarını takip edeceğini ve DSÖ’nün önerdiği kriterler çerçevesinde gerekli düzenlemelerin yapılması için her türlü katkıyı koyacağını da açıkladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hemoroidin şifası bu besinde!30 Ocak 2020 Perşembe 22:38
  • Pilli: “Gerçek dışı ifadelerle kamu sağlık sistemi yıpratılıyor”30 Ocak 2020 Perşembe 16:48
  • Corona virüse nar kabuğu, zerdeçal, zencefil tavsiyesi30 Ocak 2020 Perşembe 16:32
  • ‘Corona’ya karşı aşı geliştiriyorlar: Birinin adı ‘INO-4800’, yaz başında denenecek30 Ocak 2020 Perşembe 13:12
  • İşte o virüsün belirtileri ve korunma yolları30 Ocak 2020 Perşembe 11:04
  • DSÖ: Dünya alarma geçmeye hazır olmalı29 Ocak 2020 Çarşamba 23:34
  • Coronavirüs Almanya'ya sıçradı29 Ocak 2020 Çarşamba 09:30
  • Dünya Sağlık Örgütü Corona virüs için 'hata yaptık' dedi28 Ocak 2020 Salı 22:31
  • Salgın hastalık korkusu: Yeni Corona virüsü hakkında bilinenler28 Ocak 2020 Salı 17:15
  • Obezite Ameliyatları Daha Uzun ve Kaliteli Bir Yaşam İçin Yapılıyor28 Ocak 2020 Salı 16:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti