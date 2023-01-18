Tıp-İş Olağanüstü Genel Kurulu Gerçekleşti

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın (Tıp-İş) 13 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşen olağanüstü genel kurulunda sendika başkanlığına Dr. Şükrü Onbaşı seçildi.

Tıp-İş’in 18 Ocak 2023 tarihinde yapılan ilk toplantısında görev dağılımı şu şekilde belirlendi.

- Genel Sekreter: Dr. Bayram Taşseven

- Mali Sekreter: Dr. Nasıf Ortaş

- Dış İlişkiler Sorumlusu: Dr. Enver Kneebone ve Dr. Elşen Mülazimoğlu

- Sosyal ve Akademik İşler Sorumlusu: Dr. Mustafa Murat Uncu

- Örgütlenme Sekreteri: Dr. Derlen Özgeç Ruso

Tıp-İş bölge temsilciliklerine ise şu isimler getirildi.

Dr. Ezgi Cemaller, Dr. Hasan Oktay Önen, Dr. Elşen Mülazimoğlu ve Dr. Fatma Kızıl

Saygılarımızla

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Yönetim Kurulu