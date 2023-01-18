Tıp-İş Olağanüstü Genel Kurulu Gerçekleşti

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın (Tıp-İş) 13 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşen olağanüstü genel kurulunda sendika başkanlığına Dr. Şükrü Onbaşı seçildi.
Tıp-İş’in 18 Ocak 2023 tarihinde yapılan ilk toplantısında görev dağılımı şu şekilde belirlendi.
- Genel Sekreter: Dr. Bayram Taşseven
- Mali Sekreter: Dr. Nasıf Ortaş
- Dış İlişkiler Sorumlusu: Dr. Enver Kneebone ve Dr. Elşen Mülazimoğlu
- Sosyal ve Akademik İşler Sorumlusu: Dr. Mustafa Murat Uncu
- Örgütlenme Sekreteri: Dr. Derlen Özgeç Ruso
Tıp-İş bölge temsilciliklerine ise şu isimler getirildi.
Dr. Ezgi Cemaller, Dr. Hasan Oktay Önen, Dr. Elşen Mülazimoğlu ve Dr. Fatma Kızıl
Saygılarımızla
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Yönetim Kurulu
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