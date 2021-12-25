Tıp-İş Pazartesi Eyleme Gidiyor

Sağlık örgütlerinin çözüm önerilerine kulak tıkayıp kendi gündemi ile meşgul olan idarenin duyarsızlığı yüzünden sendikamız 27.12.2021 tarihinden itibaren eylem kararı almıştır.

Değerli basın mensupları.

Zahmetli bir süreç sonrası görüşme fırsatı bulduğumuz sağlık bakanı Ali Pilli, kendisine sağlıkta çözüm bekleyen acil sorunları anlatıp kriz masası kurulması talebimize cevaben masa kurulması talimatını bürokratlarına verdi . Lakin kurulacak masaya tüm sağlık çalışanlarını temsil eden örgütlerin katılımı talebimiz sağlık bakanı yetkililerince olumlu karşılanmadığı için masa kurulamadı. Sözlü olarak masayı kurup başkanlık edeceğini ifade eden bakanın söz verdiği sürede bize geri dönmemiş olması, niyetinin zaman kazanıp örgütleri oyalamak ve sorunlara çözüm bulmak yerine seçim çalışmaları yapmak olduğunu göstermektedir.

Covid 19 salgınının ülkemizde görüldüğü mart 2020 den bugüne neredeyse iki yıl geçmiş, gerek Covid 19 pandemi hizmetleri, gerekse de sürdürülmesi zorunluluk arz eden diğer sağlık hizmetleri, ilaç ,ekipman, teçhizat, personel ve ödenek eksikliğine rağmen sağlık çalışanlarının çok büyük özverisi ile verilmeye devam etmiştir. Tüm dünyada sağlık çalışanlarının ödenekleri artırılırken ülkemizde sağlık çalışanlarının ek mesai ödemeleri ile acil serviste çalışan hekimlerin vardiya rotasyon ödemeleri uzunca bir süreden beri yapılmamış olması bir yana 24 saat nöbet tutan hekimlere verilmekte olan yemek hakkı nedeni izah edilemez bir şekilde ortadan kaldırılmıştır. Acil servislerde hekim eksikliği nedeniyle çok yoğun çalıştırılan hekimler tükenme noktasına gelmiş, gerek acil serviste gerekse de Acil Durum Hastanesinde yasaya aykırı zorla 36 saat aralıksız çalıştırılıp hak ettikleri izinler dahi verilmemiştir. Bütün bu olumsuzlukların ve eksikliklerin üstüne, sağlık çalışanları; temaslı oldukları zaman, izole edilecekleri yerde bulaş artışı ve salgının yayılma riskine rağmen baskı ile çalıştırılmaya zorlanmaktadırlar. Yine, bakanın keyfi görevlendirmeleri ile donanımı eksik sağlık merkezlerinde uzmanlık alanları dışında tıbbi hataya açık olarak baskı ile çalışmaya zorlanan meslektaşlarımız vardır. Sendikamız; yukarıda saydığımız sağlık hizmeti sunumunu olumsuz etkileyen, toplum sağlığını tehdit eden, meslek onurunu zedeleyip ayaklar altına alan uygulamalardan ötürü sorumluluğun Sağlık Bakanında olduğunu kendisine hatırlatır, uyarılarımızı dikkate almadığı takdirde doğacak olası hertürlü hatadan ve/veya gelişebilecek istenmeyen olaylardan Sağlık Bakanını direkt sorumlu olduğunu kamu önünde bildiririz.

Sağlık örgütlerinin çözüm önerilerine kulak tıkayıp kendi gündemi ile meşgul olan idarenin duyarsızlığı yüzünden sendikamız 27.12.2021 tarihinden itibaren eylem kararı almıştır.

- Acil servislerde ve acil durum hastanesinde ihtiyaç duyulan hekim istihdamları yapılana kadar,

-Ek mesai ödemeleri tamamlanana kadar,

-Acil servislerde çalışan doktorların vardiya –rotasyon ödemeleri yapılana kadar,

-8 kasım 2021 de toplanıp karar üretmesi gerekirken bakanın ertelediği teknik kurul toplanıp karar üretene kadar,

-Nöbet tutan doktorların yemek hakkı verilene kadar,

-Temaslı olduğu halde sağlık çalışanlarının zorla çalışmaya zorlanması uygulamasına son verilene kadar,

-Keyfi (Siyasi) görevlendirmelerle uzman hekimlerim bakanın seçim bölgesindeki sağlık merkezinde mesai saatleri sonrası uzmanlık alanları dışında tıbbi hataya açık şekilde hasta bakmaya zorlanması uygulamasına son verilene kadar,

Sendikamız eylem kararı almıştır.

27 Aralık 2021 tarihiden itibaren acil sevk, tetkik, teşhis ve tedavi kurulları dışındaki kurullar durdurulmuştur. (işe girme ,engellilik kurulu ,ehliyet kurulları, , malüllük, itiraz, sözleşme yenilem, avcılık atıcılık vb. kurulları ve muayeneleri yapılmayacaktır.)Taleplere yönelik olumlu adımlar atılmadığı takdirde 3 ocak 2022 tarihinden itibaren sendikal eylemler artarak devam edecektir.