  • BIST 2.438,35
  • Altın 927.947
  • Dolar 14.7338
  • Euro 16.0603
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Tıp-İş, “Polikliniklerde Hasta Bakmama” eylemi başlattı

» »
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) bugünden itibaren “polikliniklerde hasta bakmama” eylemi başlattı.
Tıp-İş, “Polikliniklerde Hasta Bakmama” eylemi başlattı

Acil servisler, Acil Durum Hastanesi, yataklı servisler, hemodiyaliz ve onkoloji servisindeki sağlık hizmetleri aksamayacak. Acil tetkik, teşhis, tedavi ve sevk kurulları dışındaki sağlık kurulları ise yapılmayacak.

Sendika, eylem gerekçesini, “diyalogla sorunların birlikte belirlenip çözülmemesi, hekimlere açılan soruşturmaların geri çekilmemesi” olarak göstermişti.

Tıp-İş Başkanı Mustafa Taşçıoğlu bu sabah TAK’a yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin eylem gerekçeleriyle ilgili adım attığını belirterek, sendika yönetim kurulunun değerlendirme yapacağını kaydetti.

Taşçıoğlu, daha önce Sağlık Bakanı Pilli’ye hitaben yaptığı yazılı açıklamada, “Sendikamıza vaat ettiğiniz diyalog yoluyla sorunların çözülmesi ve protokole sorunların belirlenip birlikte çözümü konusunda gereğini yapmadınız…” ifadelerine yer vermişti.

Taşçıoğlu açıklamasında ayrıca şunları kaydetmişti:

“Sendikamızın devam eden yasal eylemi (vatandaşlık kurulu yapmama) nedeni ile sendikamız üyesi çok sayıda hekime gayri yasal bir şekilde soruşturma açıldığı ve sözleşmelerinin fesih işleminin başlatıldığına dair tehdit ve mobbing içeren bir yazı gönderdiniz. Sizi bu yasadışı işlemi geri çekmeniz konusunda uyardığımız halde gereğini yapmadınız.”

Sağlık Bakanı Ali Pilli ise, halkın sağlık hizmetinden mahrum bırakılmaması için sağduyu çağrısı yaparak, Tıp-İş’le diyaloğa hazır olduğunu açıklamıştı. Pilli açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Özellikle hastalarımızın sağlık hizmetlerinden yoksun kalmaması ve herhangi bir zarar görmemesi için daha önce bazı doktorlarımıza açmış olduğum soruşturmaları geri çektiğimi ve pazartesi günü polikliniklerde hasta bakmama yönünde eylem kararı alan Tıp-İş ile diyalog yoluna gitmeye hazır olduğumu kamuoyu ile paylaşmak isterim.”

Sağlık Bakanı Ali Pilli de cumartesi yaptığı açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi ülkede de halen pandemi koşullarının devam ettiğine dikkat çekerek ekonomik bir krizden geçilen bu günlerde halkın sağlık hizmetinden mahrum bırakılmaması için sağduyu çağrısı yapmış; Tıp-İş’le diyaloğa hazır olduğunu kaydetmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Geleceğini Şekillendir” Projesi Katılımcıları Sertifikalarını Aldı11 Nisan 2022 Pazartesi 11:02
  • ARUCAD Yapımı Mr. Rabbit’s Doll 9. Uluslararası Berlin Sanat Film Festivali’nin kazananı oldu11 Nisan 2022 Pazartesi 10:46
  • Tıp-İş, polikliniklerde hasta bakmama eylemi başlattı11 Nisan 2022 Pazartesi 10:35
  • Işık: Fiyat denetimleri konusunda gereğini yapın11 Nisan 2022 Pazartesi 09:49
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar11 Nisan 2022 Pazartesi 09:01
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.00’da toplanacak11 Nisan 2022 Pazartesi 08:46
  • Hava bugün nasıl olacak?11 Nisan 2022 Pazartesi 08:37
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı?11 Nisan 2022 Pazartesi 08:35
  • İsrail Büyükelçisinden KKTC Üzerinden Boru Hattı İnşasına Dair Yalanlama10 Nisan 2022 Pazar 18:57
  • Atun: Enflasyonla kararlılıkla mücadele görevimiz10 Nisan 2022 Pazar 18:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti