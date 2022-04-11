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Tıp-İş, ‘polikliniklerde hasta bakmama’ eylemini vatandaşlık kurulları hariç askıya aldı

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(Tıp-İş), bugün başlattığı ‘polikliniklerde hasta bakmama’ eylemini vatandaşlık kurulları hariç askıya aldı.
Tıp-İş, ‘polikliniklerde hasta bakmama’ eylemini vatandaşlık kurulları hariç askıya aldı

 Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), bugün başlattığı ‘polikliniklerde hasta bakmama’ eylemini vatandaşlık kurulları hariç askıya aldı.

Sendika Başkanı Mustafa Taşçıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, sendikanın 8 Nisan tarihinde açıkladığı eylemlerini, Sağlık Bakanı’nın soruşturma ve sözleşme fesih işlemlerini resmi yazı ile geri çekmesi ve protokol masası için en geç 18 Nisan’a kadar başlanacağı sözünü vermesi üzerine vatandaşlık kurulları hariç askıya aldıklarını bildirdi.

Taşçıoğlu, “Ayrıca Sağlık Bakanımızdan, vatandaşın hayatını iyice zorlaştıran zam kararlarına imza atarken, sağduyusunu kullanarak onaylamamasını bekliyoruz” dedi.

Tıp-İş, bugün ‘polikliniklerde hasta bakmama’ eylemi başlatmıştı. Sendika, eylem gerekçesini, “diyalogla sorunların birlikte belirlenip çözülmemesi, hekimlere açılan soruşturmaların geri çekilmemesi” olarak göstermişti.

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