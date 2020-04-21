TIP-İŞ: Sağlık personeline düzenli test yapılmıyor

Kıbrıs Tük Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Ahmet Varış Genç TV’de katıldığı Bugüne Dair programında Nazar Erişkin’in canlı yayın konuğu oldu ve programda, sağlık çalışanları rutin olarak düzenli test yapılması gerektiğini bunun yanında diğer aktif çalışan herkese de covid 19 test taraması yapılması için çağrıda bulundu.

Sağlık personeline düzenli test yapılmıyor.

Kıbrıs Tük Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Ahmet Varış ülkemizde testlerle ilgili ulusal bir politika geliştirilmesi gerektiğini ve testlerin sahada çalışan herkese polisten market çalışanına eczacılardan diğer çalışanlara tarama yapılması gerektiğini, sağlık çalışanlarının ise düzenli aralıklarla mutlaka teste tabi tutulmalıdır, dedi.

“Dr. Burhan Nalbantoğlu covid 19 dışındaki sağlık hizmetlerini de vermeye başlıyor.”

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin normal rutin haline geri gelmesini değerlendiren Varış, “Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ülkedeki sağlık hizmetlerini yürüten ana merkezdi, yangından sonra değeri ve önemini daha iyi anlaşılan hastanenin pandemi hastanesi olmasının yanlış bir karar olduğunu daha önce dile getirmiştik, yakında yapılacak olan düzenlemelerle covid haricindeki hastalıklar ile ilgili tedavi gereksinimi görenlere de hizmet vermeye başlayacak, kimsenin mağduriyet yaşamayacağı düzenlemeler yapılmasını umuyoruz.” dedi.

“Covid Vakaları ile ortak cihazı mümkünse kullanılmamalı”

Varış, covid vakaları ile diğer hastaların ortak tomografi cihazı kullanılması ile ilgili halk arasında bir endişe olduğunu ve Dünya Sağlık Örgütü’nün ayrı cihazlar kullanılmasını önerdiğini ancak başka bir tomografi cihazı alınamadığı ve aynı cihazın kullanılması durumunda ise; covid vakaları ile diğer vakaların ayrı zaman dilimlerinde bu cihazı kullanması ve kullanım sonrasında gerekli dezenfeksiyon işleminin yapılmasını önermektedir. Bizde de Dünya Sağlık Örgütü’nün verileri doğrultusunda bir sistemin idare tarafından oluşturulacağını umuyoruz. Tomografi cihazı haricinde röntgen ve diğer cihazlarda ortak kullanımın olmayacağını belirten Varış “Enfeksiyon kontrol komitesi dünyadaki uygulamalar çerçevesinde tomografi cihazı ile ilgili bir planlama yapılacağı bilgisini bizlere vermiştir.” dedi.

“Yeni hastane yapılacağını öngöremiyoruz”

Varış, Hükümeti ocak ayında uyardıklarını ve kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planlamaların yapılması ve olası salgına hazırlıklı olunması için talepte bulunduklarını söyledi. Varış, covid 19 vakalarının Dr. Burhan Nabantoğlu Devlet Hastanesi dışında ayrı bir hastanede tedavi edilmeleri gerektiğini söyledi. Varış, “Ayrı bir pandemi hastane yapılması ile ilgili birçok söylem bulunmaktadır, siyasi erk mali kaynakları oluşturmalı ve mutlaka ayrı bir pandemi hastanesi yapmalıdır.”dedi.

Varış, sağlığın bir bütün olarak yürütülmesi, hizmet veren tüm paydaşların bütünsel olarak değerlendirilmesi ve covid dışındaki vakaların da tedavilerinin aksamaması gerektiğini bir kez daha vurguladı.

Sağlık çalışanlarına test yapılmıyor

Varış, sağlık çalışanlarına rutin testler yapılması gerektiğini ve hastane içindeki bulaşın engellenmesi için bunun çok önemli olduğunu söyledi. . Varış, “Dünyada covid vakalarının %5 ile %20’sinin sağlık çalışanı olduğu bilinmektedir ve sağlık çalışanlarının enfekte olması durumunda hastane içi bulaşın önlenmesi gerekir aksi takdirde virüs ile savaşan sağlık ordusu dağılır ve büyük kayıplar yaşanabilir. Testlerin maliyeti her ne olursa olsun rutin bir tarama çalışmasının mutlaka yapılmalıdır.” dedi.

Varış sözlerine “Başta riskli bölgeler olmak üzere toplumu tarayarak, özellikle sahada olan ekiplere, polislere, market ve eczacılara tarama yapılmalıdır.” dedi. Testlerin fiyatları ve güvenirlilikleri ile ilgili birçok soru ile karşı karşıya geldiklerini ve Sağlık Bakanlığı’nın şeffaf bir şekilde kullanılan kitler ve özellikleri konusunda kamuoyunu aydınlatması, halkın bu konudaki endişelerinin giderilmesi için çağrıda bulundu.

“Geleceği öngöremiyoruz”

Varış, “Toplum olarak yaşlı ve risk grubundaki kişileri toplum olarak koruduğumuzu düşünüyorum. Toplum taramasının bu konuda çok büyük önemi bulunmaktadır, belirti göstermeden hastalığın taşıyıcısı olabilirsiniz. Şikâyetiniz olmadığı için hekime gitmemiş ve risk grubundaki birine bulaştırabilirsiniz. Toplumdaki yapıyı öngöremediğimiz için normalleşme sürecinde risk gruplarının uzun bir süre korunması çok önemlidir. Önce toplum taramasını yapmalıyız sonra gerekli önlemleri almalıyız sağlık merkezlerimizi hazır hale getirmeliyiz daha sonra kontrollü bir açılımı gündem yapmalıyız. Elimizde nüfusun sağlık sorunları ile ilgili detaylı veriler olmadığı için geleceğimizi öngöremiyoruz, cihaz ve altyapı eksikliği ile açılım sürecini başlatırsak sıkıntılar yaşayabiliriz.” dedi.





“Kan eksikliği yaşanmaması için herkesi kan vermeye davet ediyoruz.”

Talasamiya Hastaları için kan bağışının yaşamsal fonksiyonu olduğunu söyleyen Varış, bu dönemde kan bağışlarının azaldığını ve özellikle talasemiya hastalarının düzenli kan almaları gerektiğini kan ile ilgili gerekli ihtiyacın sağlanması için sağlıklı tüm bireyleri kan bağışı yapmaya davet etti.

Talasemiya Merkezi’nin Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi girişinde ayrı bağımsız bir bina olduğunu ve markete gitmekten daha az risk oluşturduğunu söyleyen Varış, davetini yineledi. Hızlı testlerin kan yoluyla yapıldığı bu yüzden halk arasında kan yoluyla virüsün bulaştığı ile ilgili endişe olduğunu fakat virüsün kan testi yoluyla yapılmasının nedeninin bağışıklık sistemi yapılarının virüse karşı varlığını belirlemek olduğunu söyleyen varış “Virüsün kandaki varlığı saptanmış bir bilgi değildir. Kan yoluyla bulaşması beklenmemektedir.” dedi.