Tıp-İş: Sendikanın Talepleri Konusunda Bazı Konularda Uzlaşıya Varıldığını, Bazı Konularda Da Adımlar Atıldığını Açıkladı

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Genel Sekreteri Dr. Erol Şeherlioğlu, dün, Başbakanlık’ta hekimlerin özlük hakları ile çalışma ortamı ve şekli ile ilgili yaşadıkları sıkıntıların çözümüne ilişkin yapılan görüşmede “bazı konularda uzlaşmaya varıldığını, bazı konularda da uzlaşıya yönelik bazı adımlar atıldığını” açıkladı.



Şeherlioğlu, görüşmede, 10 Ocak Pazartesi günü itibarıyla devlet hastanelerinde nöbet tutan hekimlerin “yemek hakkı” verilmeye başlanacağı ve 8 Kasım’da yapılamayan Teknik Kurulun yapılması konusunda söz aldıklarını belirterek, bu iki sorunun çözülmesi durumunda sendikanın “poliklinik eyleminin” askıya alınacağı konusunda Başbakan Faiz Sucuoğlu’na sözlü taahhüt verdiğini söyledi.



Sendika Genel Sekreteri Şeherlioğlu ayrıca, sendikanın mali konuları içeren talepleri doğrultusunda Başbakan Sucuoğlu’nun girişimiyle, 11 Ocak Salı günü Maliye Bakanlığı müsteşarı ile mali konuları görüşecekleri bir randevu ayarlandığını, görüşmelerde alınacak sonuçlara göre “kurullarla ilgili alınan eylem kararları” yeniden değerlendireceklerini de kaydetti.



“BAŞBAKAN, SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YARDIMCI OLUP EYLEMLERİN SONLANDIRILMASINA YÖNELİK SENDİKAMIZA DAVETTE BULUNMUŞTUR”



Tıp-İş Yönetim Kurulu adına Sendika Genel Sekreteri Dr. Erol Şeherlioğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, sendikanın zun zamandan beri hekimlerin gerek özlük hakları, gerek çalışma ortamı ve şekli ile ilgili yaşadıkları sorunların çözümünde, Sağlık Bakanlığı ile istenen diyalog ve iletişimin kurulamaması nedeniyle 27 Aralık 2021 tarihinde başlattığı eylemlilik sürecini genişletilerek bugüne kadar gelindiği hatırlatıldı.



“6 Ocak 2022 tarihinde Sayın Başbakan, iyi niyet misyonu çerçevesinde Başkanımızı telefonla arayarak, yaşadığımız sorunların çözümüne yardımcı olup eylemlerin sonlandırılmasına yönelik sendikamıza davette bulunmuştur” denilen açıklamada, şöyle denildi:



“İKİ SORUNUN ÇÖZÜLMESİ DURUMUNDA SENDİKAMIZ ‘POLİKLİNİK EYLEMİNİN’ ASKIYA ALINACAĞI KONUSUNDA BAŞBAKANA SÖZLÜ TAAHHÜT VERDİ”



“7 Ocak 2022’de Başbakanlık’ta gerçekleşen görüşme neticesinde bazı konularda uzlaşmaya varılmış, bazı konularda da uzlaşıya yönelik randevular alınıp, adımlar atılmıştır. Şöyle ki; 10 Ocak 2022 tarihi itibarı ile devlet hastanelerinde nöbet tutan hekimlerin ‘yemek hakkı’ verilmeye başlanacaktır. 10 Ocak 2022 tarihinde, 8 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilemeyen teknik kurulun yapılması konusunda söz alınmıştır. Yukarıda sayılan iki sorunun çözülmesi durumunda sendikamız, ‘poliklinik eyleminin’ askıya alınacağı konusunda başbakana sözlü taahhüt vermiştir.”



“SALI GÜNKÜ GÖRÜŞMELERDE ALINACAK SONUÇLARA GÖRE ‘KURULLARLA İLGİLİ ALINAN EYLEM KARARLARI’ YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK”

“Sendikanın mali konuları içeren talepleri doğrultusunda Sayın Başbakan’ın girişimi ile, 11 Ocak 2022 tarihinde Maliye Bakanlığı müsteşarı ile mali konuları görüşeceğimiz bir randevu ayarlanmıştır” denilen açıklamada, “Görüşmelerde alınacak sonuçlara göre ‘kurullarla ilgili alınan eylem kararları’ yeniden değerlendirilecektir” ifadelerine yer verildi.

Tıp-İş, “Tüm bu gelişmeler ışığında, sendikamız ile yapılacak tüm istişarelerde sendikamız yasal mevzuatlara uygun, yapıcı, eksikleri tamamlamaya yönelik, halk sağlığını koruyan ve kollayan tavrını bundan önce de olduğu şekilde sergilemeye devam edecektir” dedi.

Açıklamada ayrıca, “Son olarak Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu tarafından 5 Ocak 2022 tarihinde temaslı ve pozitif kişilerin izlemi konusunda alınan kararlar, sendikamız tarafından incelenmekte ve tekrar gözden geçirilmesi konusunda çalışılmaktadır. Hale hazırda devam eden ‘temaslı personelin çalıştırılmaması' kararımız geçerliliğini korumaktadır” da denildi.