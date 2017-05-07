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Tıp-İş süresiz eylem kararı aldı: Hastaneler hizmet vermeyecek!

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Tıp-İş süresiz eylem kararı aldı: Hastaneler hizmet vermeyecek!
Tıp-İş yazılı olarak gerçekleştirdiği duyurusunda ülke genelinde acil hastalar dışında polikliniklerde ve ameliyathanelerde hizmet vermeme eylemine başlayacağını kaydetti.

Açıklamada, "eylemin süresini hükümetin tutumu belirleyecektir" denilirken, 4 bölgede eylemle ilgili basın açıklamasının da yapılacağı açıklandı. 

Duyuruda şu ifadelere yer verildi: 

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) 8  Mayıs 2017 Pazartesi tarihinden itibaren ülke genelinde acil hastalar dışında polikliniklerde ve ameliyathanelerde hizmet vermeme eylemine başlayacaktır.

8  Mayıs 2017 Pazartesi,

saat 09.00’da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde,

saat 10.00’da  Girne’de  Dr. Akçiçek Hastanesi’nde ve yine aynı gün

saat 10.00’da Cengiz Topel Hastanesi’nde,  

saat 11.00’da de ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde basın bildirisi okunacaktır

Eylemin süresini hükümetin tutumu belirleyecektir. Eylem kararı ile ilgili gerekli açıklamalar yukarıda belirtilen saat ve hastanelerde basına açıklanacaktır.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası

 

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