TIP-İŞ, TDP’yi ziyaret ederek destek istedi

TIP-İŞ heyeti TDP’yi, ziyaret ederek, mücadelelerine destek istedi. TIP-İŞ Başkanı Usar, TDP Genel Başkanı Özyiğit’e sağlıkta yaşanan sorunlara gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek, yürüttükleri çalışmalarla ilgili detaylı bilgi aktardı.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) heyeti Toplumcu Demokrasi Partisi’ni (TDP) ziyaret ederek, mücadelelerine destek istedi.

TIP-İŞ Başkanı Sıla Usar, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’e sağlıkta yaşanan sorunlara gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek, yürüttükleri çalışmalarla ilgili detaylı bilgi aktardı.

“Ülkede bir sağlık krizi olduğunu” savunan Usar, zamanında yapılmayan sağlık yasalarının ve eksik hazırlanan bütçenin sorunları büyüterek bugünlere taşıdığını ileri sürdü.

İnsan sağlığı için yapılması gerekenler bulunduğunu ifade eden Usar, sağlıkta özelleştirmenin doğru olmadığını, parası olmayanın sağlık hizmetinden yararlanamamasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Usar, ülkede kamu sağlık hizmetlerinin güçlü bir şekilde devamını sağlamak adına başlattıkları mücadeleyi sürdüreceklerini de belirtti.



Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin, yasaların uygulanması konusunda mahkemenin verdiği sürenin tamamlanmasını beklemeden Sağlık Bakanı adına hapislik istidasında bulunduğunu kaydeden Usar, “Bu yanlış bir hareket tarzıdır, o zaman 2011’den bu yana göreve gelen tüm sağlık

Bakanlarının hapisliğini isteyin, sıkıntılar böyle aşılamaz diyalog gerekir” dedi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ise sağlık sisteminin sağlıksız olarak devam ettiğini ileri sürdü.

Devletin 2 önemli ayağı olan eğitim ve sağlıkta sıkıntılar bulunduğunu savunan Özyiğit, tam gün eğitim ve tam gün sağlık sisteminin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Özyiğit, TDP olarak hekim maaşlarının hakim maaşlarının eşitlenmesi gerektiği konusunda ısrarcı olacaklarını da kaydetti.