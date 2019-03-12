Tıp-İş ve HP’den LTB kadın sığınma evi’ne katkı

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) ve Halkın Partisi (HP) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi, LTB Kadın Sığınma Evi’ne katkıda bulundu.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, TIP-İŞ’in LTB Kadın Sığınma Evi’ne televizyon ve ecza dolabı katkısında bulunduğu toplantıya, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Başkanı Dr. Ahmet Varış ve dernek yetkilileri, LTB Kadın Sığınma Evi Sorumlusu Bilgen Anayasa, Şiddete Karşı Yan Yana Projesi Koordinatörü Dr. Ömür Yılmaz katıldı.

LTB Kadın Sığınma Evi Sorumlusu Bilgen Anayasa, yapılan anlamlı bağış için teşekkür ederken, 8 Mart’ın bir kutlama değil bir dayanışma günü olduğunun bir kez daha görüldüğünü söyledi.

HP’NİN ETKİNLİK GELİRİ KADIN SIĞINMA EVİ’NE

Öte yandan Halkın Partisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi de düzenlediği etkinlikten elde edilen geliri LTB Kadın Sığınma Evi’ne bağışladı.

LTB’yi ziyaret eden HP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komite üyeleri milletvekilli Gülşah Sanver Manavoğlu, Milletvekili Jale Refik Rogers ile Özgül Ezgin katkı çekini LTB Meclis Üyesi Umut Öksüz ve “Şiddete Karşı Yan Yana” Proje Koordinatörü Dr. Ömür Yılmaz’ın hazır bulunduğu toplantıda LTB Müdürü Mustafa Korucu’ya teslim etti.