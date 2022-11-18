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Tıp-İş ve KTHES' ten Eylem Kararı

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Tıp-İş ve KTHES 'ten Eylem Kararı
Tıp-İş ve KTHES' ten Eylem Kararı

İşte açıklama!

28 Ekim 2022 tarihinde K.K.T.C Sağlık Bakanlığına, Kadın Hastalıkları ve Doğum kliniğinin Acil Durum Hastanesine taşınması ve bununla birlikte Anestezi ve Reanimasyon hizmetlerinin ikiye bölünerek Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi ve Acil Durum Hastanesi binalarının her ikisinde de hizmet verilmesi kararının alınması durumunda ikinci bir uyarıya gerek olmaksızın her iki servisin de acil hizmetleri dışında diğer tüm hizmetlerinin durdurulacağını bildirmiştik.

 Sağlık bakanlığı yetkililerinin konuyu müzakere edip uzlaşma sağlamadan, daha önceden de ayrıntılarıyla açıklanan tüm tıbbı ve hukuki risk ve sakıncaları görmezden gelerek karar üretmesi neticesinde, Tıp-İş ve KTEHS olarak 21 Kasım 2022 pazartesi tarihinden itibaren ilgili servislerin acil hizmetleri dışındaki tüm hizmetleri durdurarak eylemlilik durumuna geçtiğimizi kamuoyu ve ilgililere duyuruyoruz.

 

Verilecek acil hizmetler, ilgili servislerin Dr. Burhan Nalbantoğlu’ndaki birimlerinde verilecektir. İlgili sendikaların tüm iyi niyet yaklaşımına karşı sağlık bakanlığı yetkililerinin kural, hukuk tanımaz yaklaşımları karşısında sendikalarımızın eylemlilik kararlılığı artarak devam edecektir.

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