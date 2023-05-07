TIP-İŞ ve KTHES yarın ülke genelinde grev yapacak

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası yarın 09.00-13.00 saatleri arası KKTC genelinde grev yapacak.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Gazimağusa'da dün bir doktorun bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralanmasını protesto için yarın grev ve eyleme gidiyor.

İki sendika, ülke genelindeki tüm hastane, sağlık ocağı ve sağlık merkezlerinde, bazı servisler hariç, 09.00-13.00 arasında grev yapacak; Sağlık Bakanlığı önünde toplanarak Meclis'e yürüyecek.

Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Tıp-İş, uzun zamandır sağlıkta artan şiddet olaylarına dikkat çekerek, geçtiğimiz haftalarda ambulansta görevi başındaki hemşirelerinin darp edilmesinin ardından, en son dün bir doktorun bıçaklanmasının bardağı taşırdığını kaydetti.

KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen ve Tıp-İş Başkanı Şükrü Onbaşı imzasıyla yapılan ortak açıklamada, sendikaların yarın sabah 09.00-13.00 saatleri arasında KKTC genelinde grev kararı aldığı duyuruldu.



Açıklamada, grevin Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’ne bağlı acil servisler, diyaliz servisleri, yoğun bakımlar ve acil ameliyatlar haricinde tüm birimlerde ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı sağlık merkezlerinde 112 ambulans hizmetleri hariç tüm sağlık ocakları ve sağlık merkezlerinde olacağı kaydedildi.

Eylemde sendikalar saat 10.00 da Sağlık Bakanlığı önünden Cumhuriyet Meclisi önüne doğru yürüyüşe geçecek.



Açıklamada, “Şiddet varsa, hizmet yoktur” sloganıyla artan şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla düzenlenecek eyleme katkı koymak isteyen tüm halk ve sivil toplum örgütleri yarın saat 11.00’de Meclis önüne davet edildi.