  • BIST 3.281,61
  • Altın 972.911
  • Dolar 18.409
  • Euro 17.8365
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAUzun Covid-19’da yeni belirti çıktı: Uzmanlardan uyarı

TIP-İŞ, yarından itibaren eylemlilik sürecine giriyor…

» »
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), yarından itibaren eylemlilik sürecine başlıyor..Eylem kapsamında Anestezi ve Reanimasyon Kliniği’nin ameliyathane, yoğun bakımlar ve acil servisler hariçtüm dış hizmetler durdurulacak.
TIP-İŞ, yarından itibaren eylemlilik sürecine giriyor…

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), yarından itibaren eylemlilik sürecine başlıyor.. Eylem kapsamında Anestezi ve Reanimasyon Kliniği’nin ameliyathane, yoğun bakımlar ve acil servisler hariç tüm dış hizmetler durdurulacak.

Kadın Hastalıkları ve Doğum poliklinikleri yapılmayacak İşe giriş ve çıkışta atılan imzalar atılmayacak.

Tıp-İş Başkanı Mustafa Taşçıoğlu yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra’ya sağlıktaki sorunları ve çözüm önerilerini içeren bir mektup ilettiklerini ancak aradan üç buçuk ay geçmesine rağmen somut adımlar atılmadığını belirtmişti

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Loizidu kararı Rum yönetimini sinirlendirdi25 Eylül 2022 Pazar 13:20
  • Tarım Dairesi gübre denetimlerini sürdürüyor25 Eylül 2022 Pazar 12:30
  • 3.5 TL Maliyeti Olan Domates 30-35 TL'ye Satılıyor!25 Eylül 2022 Pazar 12:24
  • Halkın Partisi: Avrupa Konseyi Kararı Olumlu, TMK’nın Çalıştırılması Artık Daha da Önemli25 Eylül 2022 Pazar 12:15
  • Bakan Oğuz İtfaiye Haftası Dolayısı ile Mesaj Yayımladı25 Eylül 2022 Pazar 12:07
  • Bugün “İkinci İnce Av”ın son günü25 Eylül 2022 Pazar 11:26
  • Tatar: KKTC Gerçeğini Artık Kabul Ediniz25 Eylül 2022 Pazar 11:05
  • İİT Genel Sekreteri Taha’dan KKTC ile Dayanışma Mesajı25 Eylül 2022 Pazar 10:54
  • Korukoğlu: KKTC’yi Resmen Tanımaya Davet Ediyoruz25 Eylül 2022 Pazar 10:46
  • Tatar: "KKTC, Akdeniz’de Türk dünyasının bir parçasıdır"25 Eylül 2022 Pazar 10:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti