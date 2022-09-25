TIP-İŞ, yarından itibaren eylemlilik sürecine giriyor…

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), yarından itibaren eylemlilik sürecine başlıyor..Eylem kapsamında Anestezi ve Reanimasyon Kliniği’nin ameliyathane, yoğun bakımlar ve acil servisler hariçtüm dış hizmetler durdurulacak.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), yarından itibaren eylemlilik sürecine başlıyor.. Eylem kapsamında Anestezi ve Reanimasyon Kliniği’nin ameliyathane, yoğun bakımlar ve acil servisler hariç tüm dış hizmetler durdurulacak.

Kadın Hastalıkları ve Doğum poliklinikleri yapılmayacak İşe giriş ve çıkışta atılan imzalar atılmayacak.

Tıp-İş Başkanı Mustafa Taşçıoğlu yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra’ya sağlıktaki sorunları ve çözüm önerilerini içeren bir mektup ilettiklerini ancak aradan üç buçuk ay geçmesine rağmen somut adımlar atılmadığını belirtmişti