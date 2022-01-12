  • BIST 2.071,86
  • Altın 799.85548
  • Dolar 13.7998
  • Euro 15.6754
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

Tıp-İş, yarından itibaren poliklinik yapmama eylemini askıya aldı.

» »
Kararı, Sendika Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu yazılı açıklamayla duyurdu.
Tıp-İş, yarından itibaren poliklinik yapmama eylemini askıya aldı.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), yarından itibaren poliklinik yapmama eylemini askıya aldı.

Kararı, Sendika Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu yazılı açıklamayla duyurdu.

27 Aralık 2021’de başlayan eylemlilik sürecinde geçen hafta Başbakan’la görüştüklerini hatırlatan Taşçıoğlu, “Sayın Başbakan’ın talep ve sorunlarımızın çözümüne yardımcı olmak adına, girişimde bulunarak yaptığı görüşmeler neticesinde teknik kurulun çalışmaya başlaması, mali konuların Maliye Bakanlığı ile görüşülmeye başlanması ve devlet hastanelerinde nöbet tutan hekimlerin yemek sorununa çözüm bulunması nedeniyle 12 Ocak 2022 tarihinden itibaren poliklinik yapmama eylemimizi askıya aldığımızı tüm kamuoyuna duyururuz” açıklamasında bulundu.

Taşçıoğlu, Sağlık Bakanlığı ile diyalog yoluyla çözüm bekleyen sorunlarının halen devam ettiğinden ötürü diğer eylemlerinin devam ettiğini de bildirdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele' de Larnaka Şehitleri Anıldı23 Aralık 2021 Perşembe 16:49
  • Bakan Atun, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile görüştü23 Aralık 2021 Perşembe 11:59
  • Şehitler İskele’de Anıldı21 Aralık 2021 Salı 16:25
  • Dipkarpaz'da Bıçaklama!21 Aralık 2021 Salı 14:50
  • İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu anjiyo oldu14 Aralık 2021 Salı 21:49
  • Sahtekarlıkla Kredi Temini14 Aralık 2021 Salı 16:18
  • Trafik kuralları hayat kurtarır11 Aralık 2021 Cumartesi 11:30
  • Ataoğlu: Her Türlü Ayrımcılığa Karşı Mücadele Etmeye Devam Ediyoruz10 Aralık 2021 Cuma 18:26
  • İskele Kalecik Halk Plajı'nda çalışmalar hızlandı09 Aralık 2021 Perşembe 09:55
  • Bağımlı Hastaların Sesi Olmak İçin Eylemlere Devam Edeceğiz05 Aralık 2021 Pazar 15:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti