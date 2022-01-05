Tıp-İş'in eylemine bugün Girne Akçiçek Hastanesi de dahil oldu

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın (Tıp-İş) üç hastanede başlattığı poliklinik yapmama eylemine bugün Girne Akçiçek Hastanesi de dahil oldu.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın (Tıp-İş) üç hastanede başlattığı poliklinik yapmama eylemine bugün Girne Akçiçek Hastanesi de dahil oldu.

Sendika Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin diyalog çağrıları karşısında sergilediği olumsuz tutum ve davranışlar üzerine Girne Akçiçek Hastanesi’nde de poliklinik hizmetinin durdurulması kararı aldıklarını belirtti.

Tıp-İş, 27 Aralık’ta acil olmayan kurulları yapmama ardından Pazartesi gününden itibaren de Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Cengiz Topel Hastanesi’nde diyaliz, hematoloji, onkoloji ve kemoterapi poliklinikleri hariç diğer tüm polikliniklerde hasta bakmama eylemi başlatmıştı.

Eylemle ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) bilgi veren Tıp-İş Başkanı Taşçıoğlu, “Eylemlerden kaynaklanacak her türlü olumsuz durumun sorumlusu Sağlık Bakanı olacaktır” dedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin “diyalog çağrılarına olumsuz yanıt verdiğini, sorunların görüşülmesi amacıyla bir masa oluşturulmasını sabote ettiğini” savunan Taşçıoğlu, “bu olumsuz tutum ve tavırlar” nedeniyle eylem başlattıklarını söyledi.

Diyalog çağrısını yineleyen Taşçıoğlu, eylemlerinin genişleyerek devam edeceği uyarısında bulundu.