  • BIST 1.960,77
  • Altın 774.65715
  • Dolar 13.3861
  • Euro 15.1338
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAYılbaşı Gecesi için Sağlıklı Beslenme Tüyoları

Tıp-İş'in eylemine bugün Girne Akçiçek Hastanesi de dahil oldu

» »
Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın (Tıp-İş) üç hastanede başlattığı poliklinik yapmama eylemine bugün Girne Akçiçek Hastanesi de dahil oldu.
Tıp-İş'in eylemine bugün Girne Akçiçek Hastanesi de dahil oldu

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın (Tıp-İş) üç hastanede başlattığı poliklinik yapmama eylemine bugün Girne Akçiçek Hastanesi de dahil oldu.

Sendika Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin diyalog çağrıları karşısında sergilediği olumsuz tutum ve davranışlar üzerine Girne Akçiçek Hastanesi’nde de poliklinik hizmetinin durdurulması kararı aldıklarını belirtti.

Tıp-İş, 27 Aralık’ta acil olmayan kurulları yapmama ardından Pazartesi gününden itibaren de Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Cengiz Topel Hastanesi’nde diyaliz, hematoloji, onkoloji ve kemoterapi poliklinikleri hariç diğer tüm polikliniklerde hasta bakmama eylemi başlatmıştı.

Eylemle ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) bilgi veren Tıp-İş Başkanı Taşçıoğlu, “Eylemlerden kaynaklanacak her türlü olumsuz durumun sorumlusu Sağlık Bakanı olacaktır” dedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin “diyalog çağrılarına olumsuz yanıt verdiğini, sorunların görüşülmesi amacıyla bir masa oluşturulmasını sabote ettiğini” savunan Taşçıoğlu, “bu olumsuz tutum ve tavırlar” nedeniyle eylem başlattıklarını söyledi.

Diyalog çağrısını yineleyen Taşçıoğlu, eylemlerinin genişleyerek devam edeceği uyarısında bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sucuoğlu: Oy vermeyenler bile artık istikrarlı, tek partili hükumeti UBP kurabilir diyor05 Ocak 2022 Çarşamba 10:13
  • Döviz Güne Nasıl Başladı?05 Ocak 2022 Çarşamba 10:08
  • Başbakan Sucuoğlu, önümüzdeki günlerde Ankara’ya gidecek05 Ocak 2022 Çarşamba 10:08
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?05 Ocak 2022 Çarşamba 09:55
  • Antalya’nın yaklaşık 100 kilometre açığındaki deprem Kıbrıs'ta hissedildi05 Ocak 2022 Çarşamba 09:47
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? 5 Ocak 202105 Ocak 2022 Çarşamba 09:43
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar05 Ocak 2022 Çarşamba 09:40
  • ABD Lefkoşa Büyükelçisi Judith Garber, kayak kazasında hayatını kaybeden Birkan Uzun’un ailesine başsağlığı diledi. 04 Ocak 2022 Salı 22:04
  • Tatar Harmancı ile görüştü04 Ocak 2022 Salı 21:25
  • Güney Kıbrıs 5457 vaka, 5 ölü04 Ocak 2022 Salı 21:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti