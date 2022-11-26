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Tıp-İş’in Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde başlattığı grev durduruldu

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TIP-İŞ ile KTHES, hafta başında Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Anestezi ve Reanimasyon bölümlerinde başlattığı grevi Bakanlar Kurulu 60 günlük süreyle durdurma kararı aldı.
Tıp-İş’in Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde başlattığı grev durduruldu

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), hafta başında Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Anestezi ve Reanimasyon bölümlerinde başlattığı grevi Bakanlar Kurulu 60 günlük süreyle durdurma kararı aldı. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, “Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastenesi bünyesinde faaliyet gösteren Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası ve/veya diğer sendikalara üye olan ve/veya olmayan tüm çalışanların başlatmış olduğu grevin genel sağlığı, ulusal ve kamu güvenliği, anayasal düzeni bozucu veya elzem hizmet niteliği olması nedeniyle 24 Kasım 2022 tarihinden itibaren 60 gün süre ile ertelenmesine karar verildi” ifadeleri yer aldı.

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