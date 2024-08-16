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Tıp-İş’ten El-Sen’e destek

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Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, El-Sen ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu çalışanlarına destek belirtti.
Tıp-İş’ten El-Sen’e destek

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu çalışanlarına destek belirtti.

Sendikadan yapılan açıklamada, şöyle denildi.

“Yıllardan beridir süren kötü yönetimler ve liyakatsiz yöneticiler nedeni ile ülkemizin kurumlarının düşürüldüğü çıkmazların sorumlusu, alın teri ile çalışanlar değildir. Ülkeye ve emeğe sahip çıkma kavgası veren sendikalar hiç değildir.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası EL-SEN ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu çalışanlarının yanında olduğumuzu bildiririz. Bu ülke sahipsiz değildir.”

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